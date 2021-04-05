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    • Magazin
    • 05.04.2021 16:42
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    • 05.04.2021 17:48
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    Gündemde özellikle gündüz kuşağı izleyicileri tarafından ? Sorusunun sıkça merakla araştırılıyor. TV8’in fenomen stil yarışması Doya Doya Moda All Star hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana geliyor. Yeni haftanın ilk gününde konsepte göre giyinen yarışmacılar jürilerden eleştirilerini ve puanlarını aldı. Yine hem rekabet hem de eğlence dolu anlar yaşandı. Peki durumu belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 5 Nisan Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların stillerini yansıttığı Doya Doya Moda All Star'da yeni haftanın ilk gününde puanlar nasıl şekillendi? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da jüriler eleştrilerini yaptı. İşte Doya Doya Moda All Star bugünün puanlaması…

    5 NİSAN PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:16
    Özde:19
    Birben:18
    Emel:4
    Rümeysa:9
    Ferdanur:20
    Su:20

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        SU BAHER KİMDİR?

        Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, oldukça iddialı bir yarışmacı. Çok genç yaşta çalışmaya başladığını söyleyen ve ailesinden uzakta yaşayan Sepideh Su Baher, aile özlemini anlatırken sık sık duygusal anlar yaşıyor. Bir senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher yarışmaya katıldığında 42 beden ve 68 kilo ağırlığında olduğunu söylemişti.

        EMEL BAŞKAN KİMDİR?

        Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı.
        Emel Başkan, Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu söyledi. Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.
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