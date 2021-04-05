Maraşlı yeni bölüm ne zaman? ATV ekranlarında her Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Maraşlı neden yok? Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Maraşlı'nın bu hafta özel bölümü izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyordu.
MARAŞLI NEDEN YOK?
Dizinin bu hafta özel bölümü yayınlanacak ve bu nedenle yeni bölüm ekranlarda olmayacak.
MARAŞLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak 12 Nisan Pazartesi günü Maraşlı yeni bölümün yayınlanacağı tahmin ediliyor.