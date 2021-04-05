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    • Magazin
    • 05.04.2021 19:43
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    • 05.04.2021 19:43
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    5 Nisan ? yayınlanacak?

    'nin sevilen dizisi ? Maraşlı dizisinin bu akşam başlamasını bekleyen dizi severler Maraşlı'nın özel bölümüyle karşılaştı. Bu nedenle yayınlanacak sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Peki, Maraşlı neden yok? İşte detayı!

    takvim.com.tr
    Maraşlı neden yok? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Maraşlı yeni bölüm ne zaman? ATV ekranlarında her Pazartesi akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Maraşlı neden yok? Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Maraşlı'nın bu hafta özel bölümü izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyordu.

    MARAŞLI NEDEN YOK?

    Dizinin bu hafta özel bölümü yayınlanacak ve bu nedenle yeni bölüm ekranlarda olmayacak.

    MARAŞLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak 12 Nisan Pazartesi günü Maraşlı yeni bölümün yayınlanacağı tahmin ediliyor.

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Beni Bırakma

        16:20 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Maraşlı Özel Bölüm

        22:30 Mavi Korku 2

        00:30 Hercai

        03:30 Kırgın Çiçekler

        MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir.

        Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…
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        Haberler Magazin 5 Nisan Maraşlı neden yok? Maraşlı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?