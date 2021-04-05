Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 05.04.2021 16:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.04.2021 16:16
    ABONE OL

    kesin olarak ipini çekti yolun sonu gördü! Derin'i canlandıran artık ekranda olmayacak

    Bir yanda kayıp bir yanda cinayet Derin öldü mü? Başrollerini ve 'un paylaştığı 'de sular durulmuyor. Sadakatsiz dizisinin son bölümüne Derin'in intikam sahneleri damgasını vurdu. Derin, Volkan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, raydan çıktı. Tüm bu yaşananların ardından 'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterine can veren 'in veda ettiği iddia edildi.

    Sadakatsiz kesin olarak ipini çekti yolun sonu gördü!

    Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere'niin paylaştığı, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz'de Melis Sezen'in hayat verdiği Derin karakteri ölüyor mu? Her şey önceki bölümlerde Derin'in ortaya çıkan günlüğü ve Sadakatsiz son bölümdeki kayıp ilanıyla başladı sonrasında ardı arkası kesilmedi iddiaların. Sadakatsiz'in uyarlandığı Doctor Foster adlı dizide de Derin'in temsil ettiği karakter dizinin ortalarında diziden ayrılınca kafalar iyice karıştı. Peki Melis Sezen diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

    Her hafta entrika dolu bölümleri ile sevenlerini ekran başına toplayan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen krizi devam ediyor. Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisinde sevilen oyuncunun diziden ayrıldığı iddiaları sonunda netlik kazandı.

    Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Melis Sezen'in diziden ayıldığı resmen ifşa oldu. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez televizyon yapımlarından Sadakatsiz dizisinde yeni bölüm de her zaman olduğu gibi sosyal medyada çok konuşulacak.

        Başrollerinde Türk televizyonlarında görmek istenen simalara yer veren Sadakatsiz dizisi yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi başarılı oyunculukları ile dizi sektörünün aranan isimleri haline gelen oyunculara sahip olan Sadakatsiz dizisinde her bölüm izleyenleri çok etkiliyor.

        Başarılı oyunculuklarıyla sosyal medyanın da en çok konuşulan yapımlarından olan dizide, entrikaların ardı arkası kesilmiyor.

        Yayın hayatına başladığı günden beri büyük bir izleyici kitlesi tarafından benimsenen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri de bomba gibi geliyor. Yabancı diziler arasında yer alan Doctor Foster dizisinin orijinalinden uyarlama olan Sadakatsiz yapımı büyük ilgi görüyor.

            Dizinin sevilen karakterlerinden Derin, bir anda ortadan kaybolması ile yine sosyal medyanın gündemine düştü. Sadakatsiz izleyicileri, dizinin yayın süresi göz önüne aldıklarında farklı değişiklikle karşılaşsalar da bir dizinin bölümü en az iki buçuk sürüyor.

            Bu sebeple dizinin orijinalinden hikayeyi takip etseler bile uyarlama olan Sadakatsiz dizisinde farklı senaryolar ile detaylar öne çıkıyor. Sadakatsiz dizisinin sevilen karakterlerinden Derin'e can veren Melis Sezen hakkında ortaya atılan iddialar da büyük dikkat çekti.

            Derin, Volkan'ı terk ederek kızıyla birlikte yurt dışına gidiyordu. Ancak Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde ise kayıp cinayet vakası ortaya çıktı. Merakla beklenen Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Derin karakterinin ortadan kaybolması, milyonlarca izleyicinin meraklanmasına neden oldu.

                Sadakatsiz dizisini başarılı olmasında muhakkak önemli bir paya sahip olan Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Dizinin hayranları bu iddialara düşük ihtimalli olarak yaklaşsa da dizide her an farklı şeyler karşımıza çıkıyor. Volkan'dan ayrılan Derin bir önceki bölümde sinir krizi geçirince hıncını Volkan'ın eşyalarından çıkarmıştı. En son onu arayıp yardım isteyen Derin'e neler olacağı merakla bekleniyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Sadakatsiz kesin olarak ipini çekti yolun sonu gördü! Derin'i canlandıran Melis Sezen artık ekranda olmayacak