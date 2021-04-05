Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere'niin paylaştığı, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz'de Melis Sezen'in hayat verdiği Derin karakteri ölüyor mu? Her şey önceki bölümlerde Derin'in ortaya çıkan günlüğü ve Sadakatsiz son bölümdeki kayıp ilanıyla başladı sonrasında ardı arkası kesilmedi iddiaların. Sadakatsiz'in uyarlandığı Doctor Foster adlı dizide de Derin'in temsil ettiği karakter dizinin ortalarında diziden ayrılınca kafalar iyice karıştı. Peki Melis Sezen diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...
Her hafta entrika dolu bölümleri ile sevenlerini ekran başına toplayan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen krizi devam ediyor. Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisinde sevilen oyuncunun diziden ayrıldığı iddiaları sonunda netlik kazandı.
Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında Melis Sezen'in diziden ayıldığı resmen ifşa oldu. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez televizyon yapımlarından Sadakatsiz dizisinde yeni bölüm de her zaman olduğu gibi sosyal medyada çok konuşulacak.