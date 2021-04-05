Sadakatsiz dizisini başarılı olmasında muhakkak önemli bir paya sahip olan Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Dizinin hayranları bu iddialara düşük ihtimalli olarak yaklaşsa da dizide her an farklı şeyler karşımıza çıkıyor. Volkan'dan ayrılan Derin bir önceki bölümde sinir krizi geçirince hıncını Volkan'ın eşyalarından çıkarmıştı. En son onu arayıp yardım isteyen Derin'e neler olacağı merakla bekleniyor.