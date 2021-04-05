Daha anlamadan faka bastırıyor! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler tansiyonu yükseltirken gözler perşembe akşamına çevrildi. Şehirde duvarlara asılan ilanlar Almanya'ya gitmek üzere yola çıkan Fikret'i deliye döndürdü. Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıkarken Fikret'in şehirden tam gidecekken gördüğü ilanlar sonrası gidip gitmeyeceği izleyicilerin aklını kurcalayan bir soru oldu. Dizide bu hafta Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girdi ve Lütfiye dakika dakika onu takip etti. Lütfiye duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yaptıysa da bu daha da onarılamaz bir duruma sebep oldu. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamadı.

KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir.

Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.