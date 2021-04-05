Daha anlamadan faka bastırıyor! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler tansiyonu yükseltirken gözler perşembe akşamına çevrildi. Şehirde duvarlara asılan ilanlar Almanya'ya gitmek üzere yola çıkan Fikret'i deliye döndürdü. Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıkarken Fikret'in şehirden tam gidecekken gördüğü ilanlar sonrası gidip gitmeyeceği izleyicilerin aklını kurcalayan bir soru oldu. Dizide bu hafta Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girdi ve Lütfiye dakika dakika onu takip etti. Lütfiye duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yaptıysa da bu daha da onarılamaz bir duruma sebep oldu. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamadı.
KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA
Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir.
Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.
FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR
Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur.
Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!
ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR
Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar.