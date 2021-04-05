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    • Magazin
    • 05.04.2021 12:06
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    • 05.04.2021 12:13
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    Daha anlamadan faka bastırıyor! : Maskesini düşürecek tezgahı kurdu

    Uğur'un "Niyetin Demir'e bedel ödetmekse ben varım. Her şeyi yapmaya hazırım" sözleri üzerine Fikret "O zaman yapalım. Demir'e dünyayı dar edelim." şeklinde cevap veriyor. nda sular durulmuyor. Demir ve Fikret'in arasındaki büyük yüzleşmenin heyecan yarattığı 'da izleyiciler heyecanla yeni bölümü beklerken fragmanda yaşanacak gelişmelere dikkat kesildi. Dün akşam Fekeli'ye destek olmak ve hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmak için gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zor bir ihtimaldi. Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanında gerilim tavan yapıyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Daha anlamadan faka bastırıyor! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler tansiyonu yükseltirken gözler perşembe akşamına çevrildi. Şehirde duvarlara asılan ilanlar Almanya'ya gitmek üzere yola çıkan Fikret'i deliye döndürdü. Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıkarken Fikret'in şehirden tam gidecekken gördüğü ilanlar sonrası gidip gitmeyeceği izleyicilerin aklını kurcalayan bir soru oldu. Dizide bu hafta Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girdi ve Lütfiye dakika dakika onu takip etti. Lütfiye duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yaptıysa da bu daha da onarılamaz bir duruma sebep oldu. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamadı.

    KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA

    Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir.

    Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

    FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR

    Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur.

    Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

    ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR

    Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar.

        Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

        FADİK VE RAŞİT'E ŞERMİN'DEN NİŞAN HEDİYESİ

        Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür.

        Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!

            Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder.

            Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.
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            Haberler Magazin Daha anlamadan faka bastırıyor! Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı: Maskesini düşürecek tezgahı kurdu