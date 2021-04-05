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    • 05.04.2021 15:14
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    • 05.04.2021 16:21
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    Yeni haftanın ilk gününde ? Sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Seda Sayan’ın sunduğu, Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yemek yarışmasında elenen yarışmacı yerine yenisi geldi ve iddialı tavırları ile dikkat çekti. Hem eğlenceli hem de gergin anların yaşandığı Gelinim Mutfakta’da bugünün birincisi kim oldu? ?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta bugünün çeyreğini hangi yarışmacı kaptı?

    Gelinim Mutfakta bugünün çeyreğini hangi yarışmacı kaptı? 5 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Günün yemekleri yarışmacılar tarafından yapıldı, hem Seda Sayan hem de kayınvalideler tarafından tadılıp puanlandı. Peki yeni haftada günün en düşük ve en yüksek puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Gelinim Mutfakta'da bugün birinci olan isim çeyrek altının sahibi oldu. İşte yaşananlar…

    5 NİSAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi Ece oldu ve çeyrek altını kaptı

    Ece:19

    Seda:10

    Ayten:13

    Esra:19

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (2 NİSAN)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Aysun oldu ve yarışmaya veda etti.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (2 NİSAN)

    Haftanın birincisi 81 puan ile Esra oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Ayten soyadı izleyenler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Ayten'in tam adı: Ayten Hatamova Gürüf'tür. 17 Şubat günü yayınlanan programda Ayten tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırdı ve sosyal medyada merak edildi! Ayten Hatamova Gürüf evlidir ve bir kızı vardır. Kayınvalidesi Neriman Gürüf'tür. Ayten Hatamova Gürüf'ün bir ayakkabı butiği vardır. Ayten Hatamova Gürüf, aslen Azeri kökenlidir.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        Fatma Hanım 52 yaşında. 2 damadı var. Esra Hanım tek gelini. Maske imalatında çalışıyor. Yarışmada geliniyle birlikte tüm altınlara talip. Yayınlanan fragmanda da Karadeniz rüzgarı estireceğinin sinyalini verdi.
        Esra'nın kaynanası, eğlenceli tavırlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Gelini ile bir örnek giyinmesi ise, diğer yarışmacı gelinlerin ve kaynanaların diline düşüyor. Gelinine olan sert yaklaşımı da gözlerden kaçmıyor.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta bugünün çeyreğini hangi yarışmacı kaptı? 5 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?