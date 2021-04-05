Gelinim Mutfakta bugünün çeyreğini hangi yarışmacı kaptı? 5 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Günün yemekleri yarışmacılar tarafından yapıldı, hem Seda Sayan hem de kayınvalideler tarafından tadılıp puanlandı. Peki yeni haftada günün en düşük ve en yüksek puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Gelinim Mutfakta'da bugün birinci olan isim çeyrek altının sahibi oldu. İşte yaşananlar…
5 NİSAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi Ece oldu ve çeyrek altını kaptı
Ece:19
Seda:10
Ayten:13
Esra:19
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (2 NİSAN)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Aysun oldu ve yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (2 NİSAN)
Haftanın birincisi 81 puan ile Esra oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.