SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?

Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine başladı. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.

Daha sonra ise futbola yöneldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Rusça'nın yanı sıra İngilizce'de biliyor.