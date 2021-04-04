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    • 05.04.2021 00:05
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    ? 4 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

    ? Sorusunun yanıtı özellikle akşam saatlerinde daha yoğun şekilde araştırılır oldu. TV8’in fenomen yarışması bu akşam da izleyicileri ekrana kilitledi, heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu vardı ve kaybeden takım içlerinden bir ismi elenmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Peki 4 Nisan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Diğer yandan sembol oyununun galibi de merak edildi. İşte de yaşananlar…

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    Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Bu akşam heyecan dolu bir sembol oyunu mücadelesi vardı ve her iki takım da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Zorlu parkurda dokunulmazlık mücadelesi veren takımlardan hangisi galip geldi? Bu haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar…

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

    Cumartesi oynanan ilk dokunulmazlığı ünlüler takımı kaybetmiş ve ada konseyinde ise ilk isimi eleme potasına göndermek için oylamıştı. Gergin geçen eleme konseyinde en çok isimleri çıkanlar İsmail ve Doğan oldu. İki isim de eleme adayı oldu.

    DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Ünlüler takımında son günlerde büyük gerilim yaşanırken bu durumun parkurlara yansıdığı da görülüyor. İlk dokunulmazlık oyunu cumartesi akşamı yapıldı ve kazanan gönüllüler oldu. İkinci dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu

    SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Zorlu denge oyununda sembolü kazanmak için ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar bireysel mücadelelerini yürüttü. Oyunun ödülü ise elmalı turta oldu. Oyunu kazananlar ünlüler takımından Melis ve Sergen oldu. Yanlarında; İlayda, Merve, Batuhan ve İsmail'i götürdüler.

        SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?

        Sancakay Ilım Morgül, 30 Ocak 1997'de İstanbul Bahçelievler'de dünyaya geldi. İzmir ve Rize'de büyüyen Sancakay Ilım, spora ritmik jimnastik ile başladı. Lise 3'e kadar İzmir'de okudu ve futbol kariyerine başladı. Lise 4'de Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdi ve futbol kariyerine devam etti.

        Daha sonra ise futbola yöneldi. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü 2 yıl okuyan Sancakay, Rusça'nın yanı sıra İngilizce'de biliyor.

        Konservatuvar tiyatro bölümünün yetenek sınavını kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Lisans 4. Sınıf öğrencisi olan Sancakay, 2 sezon Edinburg festivalinden gelen Ofsayt oyununda başrolü canlandırdı.

        Aynı zamanda müzik eğitimi de alan Sancakay Ilım, uzun süredir İstanbul'da bir mekanda vokalist olarak sahne alıyor ve kendi bestelerini seslendiriyor.
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        Haberler Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?