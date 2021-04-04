Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer alıyor. Bu akşam heyecan dolu bir sembol oyunu mücadelesi vardı ve her iki takım da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Zorlu parkurda dokunulmazlık mücadelesi veren takımlardan hangisi galip geldi? Bu haftanın ikinci eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da yaşananlar…
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?
Cumartesi oynanan ilk dokunulmazlığı ünlüler takımı kaybetmiş ve ada konseyinde ise ilk isimi eleme potasına göndermek için oylamıştı. Gergin geçen eleme konseyinde en çok isimleri çıkanlar İsmail ve Doğan oldu. İki isim de eleme adayı oldu.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ünlüler takımında son günlerde büyük gerilim yaşanırken bu durumun parkurlara yansıdığı da görülüyor. İlk dokunulmazlık oyunu cumartesi akşamı yapıldı ve kazanan gönüllüler oldu. İkinci dokunulmazlık oyununun kazananı Gönüllüler takımı oldu
SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Zorlu denge oyununda sembolü kazanmak için ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar bireysel mücadelelerini yürüttü. Oyunun ödülü ise elmalı turta oldu. Oyunu kazananlar ünlüler takımından Melis ve Sergen oldu. Yanlarında; İlayda, Merve, Batuhan ve İsmail'i götürdüler.