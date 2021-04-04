Her Salı ATV'de yayınlanan ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan'ın ölümü olayların seyrini değiştirdi ve Hızır intikam yemini etti. EDHO 189. bölüm fragmanı yayınlanınca hemen izlenir oldu ve sevenleri Hamdi Baba'ya ne olacağını, ölüp ölmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Behzat cephesinde de neler yaşanacağı merak konusu oldu. Heyecan dolu olayları müjdeleyen EDHO 189. bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.