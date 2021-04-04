Her Salı ATV'de yayınlanan ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan'ın ölümü olayların seyrini değiştirdi ve Hızır intikam yemini etti. EDHO 189. bölüm fragmanı yayınlanınca hemen izlenir oldu ve sevenleri Hamdi Baba'ya ne olacağını, ölüp ölmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Behzat cephesinde de neler yaşanacağı merak konusu oldu. Heyecan dolu olayları müjdeleyen EDHO 189. bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜM FRAGMANI
YAMAN'IN ÖFKESİ!
Kardeşi gözlerinin önünde öldürülen Yaman büyük bir sinirle önce Seko'yu dağıttı. Ardından da Hamdi Baba'ya unutulmaz bir ders verdi.
KİMSESİZ DOĞAN'A PUSU
Oğlunun intikamını almak isteyen Hamdi Korkmaz ise Kimsesiz Doğan'a kimsesizleri aracılığıyla pusu kurdu. Ancak kimsesizlerin son anda müdahale etmesiyle Doğan Baba ve Şahin Ağa saldırıdan kurtuldu.