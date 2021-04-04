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    • 04.04.2021 23:07
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    Dengeler alt üst olacak! 189. bölüm fragmanı: “Onu istediğiniz yere götürebilirsiniz”

    ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da dengeler alt üst olacak. Merakla ve heyecanla beklenen 189. bölüm fragmanı yayınlanınca heyecanın dozunu daha da arttırdı. Sevenleri Salı gününü iple çekiyor, yeni bölümde Hızır’ın planları tıkır tıkır işliyor. nda Hızır’ın “Onu istediğiniz yere götürebilirsiniz” sözleri hafızalara kazındı. Diğer yandan İlyas ve Ömür aşkına nazar mı değdi, ikilinin arasına Pınar mı girecek? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı…

    takvim.com.tr
    Dengeler alt üst olacak!

    Her Salı ATV'de yayınlanan ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan'ın ölümü olayların seyrini değiştirdi ve Hızır intikam yemini etti. EDHO 189. bölüm fragmanı yayınlanınca hemen izlenir oldu ve sevenleri Hamdi Baba'ya ne olacağını, ölüp ölmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. Behzat cephesinde de neler yaşanacağı merak konusu oldu. Heyecan dolu olayları müjdeleyen EDHO 189. bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 189. BÖLÜM FRAGMANI

    YAMAN'IN ÖFKESİ!

    Kardeşi gözlerinin önünde öldürülen Yaman büyük bir sinirle önce Seko'yu dağıttı. Ardından da Hamdi Baba'ya unutulmaz bir ders verdi.

    KİMSESİZ DOĞAN'A PUSU

    Oğlunun intikamını almak isteyen Hamdi Korkmaz ise Kimsesiz Doğan'a kimsesizleri aracılığıyla pusu kurdu. Ancak kimsesizlerin son anda müdahale etmesiyle Doğan Baba ve Şahin Ağa saldırıdan kurtuldu.

        HIZIR, CEYLAN'IN AYAK İZLERİNİ TAKİP EDİYOR

        Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.

        AV MI AVCI MI?

        Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

        YAMAN'IN ÖFKESİ

        Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır.

            DEMİR'İN SONU

            Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.

            Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

            Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

                Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır.

                Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.

                Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir. Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır.

                    Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar.

                    Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.
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