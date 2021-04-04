Pazar akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Hercai dizisinde yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Hazar'ın vurulması ve ölmesi Şadoğulları'nı derinden sarsacak. Babasını yeni bulmuşken kaybeden Miran'I kimse durduramayacak. Diğer yandan Azize'de oğlunun intikamını almak için kolları sıvıyor. Peki perişan halde olan Cihan ne yapacak? Hercai 66. bölüm canlı izle! Hercai son bölüm izle linki haberimizde yer alıyor…