Pazar akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Hercai dizisinde yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Hazar'ın vurulması ve ölmesi Şadoğulları'nı derinden sarsacak. Babasını yeni bulmuşken kaybeden Miran'I kimse durduramayacak. Diğer yandan Azize'de oğlunun intikamını almak için kolları sıvıyor. Peki perişan halde olan Cihan ne yapacak? Hercai 66. bölüm canlı izle! Hercai son bölüm izle linki haberimizde yer alıyor…
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"Benim babam öldürüldü, bedelini ödettireceğim!"
Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır.
Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?