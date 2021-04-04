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    • Magazin
    • 04.04.2021 19:47
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    • 04.04.2021 19:47
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    ! ! Miran intikam planı yapıyor…

    ! sorgulamaları akşam saatlerinde yoğun bir şekilde sıklıkla araştırılmaya başlandı. ATV’de Pazar akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizinin yer bölümü ayrı bir heyecanla izleniyor. Hazar’ın vurulmasının ardından yıkılan Miran intikam planı yapıyor, peki babasının katilini bulabilecek mi? de riskli bir doğum yapan Reyyan yaşayacak mı?

    takvim.com.tr
    Hercai 66. bölüm canlı izle!

    Pazar akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Hercai dizisinde yine heyecan dolu anlar yaşanacak. Hazar'ın vurulması ve ölmesi Şadoğulları'nı derinden sarsacak. Babasını yeni bulmuşken kaybeden Miran'I kimse durduramayacak. Diğer yandan Azize'de oğlunun intikamını almak için kolları sıvıyor. Peki perişan halde olan Cihan ne yapacak? Hercai 66. bölüm canlı izle! Hercai son bölüm izle linki haberimizde yer alıyor…

    HERCAİ 66. BÖLÜM ATV CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    "Benim babam öldürüldü, bedelini ödettireceğim!"

    Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır.

    Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?

        HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.
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        Haberler Magazin Hercai 66. bölüm canlı izle! Hercai son bölüm izle! Miran intikam planı yapıyor…