BİLGİ VE FOTOĞRAFLARI ELE GEÇİRDİLER

Timuçin Esen, telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı. İstenen mail şifresini de girince saniyeler içinde ünlü oyuncunun Twitter ve Instagram hesapları, korsanlar tarafından ele geçirildi. Siber saldırganlar, oyuncunun hesaplarında bulunan özel bilgi, fotoğraf, video ve benzer içerikleri çalarak şantaj yaptı. Esen, soluğu İstanbul Anadolu Adliyesi'nde alarak suç duyurusunda bulundu.