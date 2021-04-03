14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu. Son olarak takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerilimlerle gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı bakında hangi Survivor yarışmacısıyla anılıyor. İşte detaylar...