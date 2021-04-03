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    • 03.04.2021 18:12
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    • 03.04.2021 18:12
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    'da aşk kokusu sarmaş dolaş fena yakalandılar! Bikinili fotoğrafı sosyal medyayı sallayan ve o isim...

    'ın başından beri en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz gönüllüler takımından 'ydu. Birleşme partisindeki performansı ve dansları sonrasını iyice göz çarpmaya başladı. 23 yaşındaki kardeşi engelli kardeşi Cansu'yla da herkesi ağlatmıştı. Şu sıralar ise yarışmadaki en yakın arkadaşı ve 'la yaşadığı sorunlarla gündemde. Onlar yarışmada hayatta kalma mücadelesi veredursun sosyal medya fokur fokur kaynıyor. Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı yine bir Survivor yarışmacısıyla aşk dedikodularına karıştı. Kanıt olarak ise bu fotoğraf gösterildi. İşte detaylar...

    Survivor'da aşk kokusu sarmaş dolaş fena yakalandılar!

    14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu. Son olarak takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerilimlerle gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı bakında hangi Survivor yarışmacısıyla anılıyor. İşte detaylar...

    Yarışmanın en başlarında performansı beklenenin altında kalan Aleyna Kalaycıoğlu şimdilerde oldukça iddialı. Engelli kardeşinin isteği üzerine Survivor 2021'e geldiğini söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun idolü ise annesi Zülal.

    Aleyna Amerika'da matematik profesörünün yanında asistanlık yaparak sınavlarından aldığı yüksek notlar ile alt sınıflara matematik dersi verme hakkını kazanmış aynı zamanda kuyumcuda çalışırken Türkiye'de özel İngilizce dersi vermekteydi.

        Birleşme partisinde güzel sesiyle herkesi büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu, şarkı yarışmasını da kazandı. İşte ne olduysa o akşam oldu.

        Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre Aleyna Kalaycıoğlu, ünlüler takımından Batuhan Karacakaya ile yakınlaştı.

        Bu görüntüler ise bunun kanıtı olarak gösterildi.

            Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

            Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu sıralarda da voleybol oynadı, Milli formayı da giydi.

            Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı. Geçtiğimiz günlerde engelli bir kardeşi olduğunu ve onun isteği üzerine Survivor'a geldiğini söyleyen Aleyna, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor:

                "Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor."
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