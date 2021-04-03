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    • Magazin
    • 04.04.2021 20:23
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    • 04.04.2021 20:23
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    Görenler şaşkınlığını gizleyemeyecek! İkisinin ani vedası şok yaşattı! EDHO'ya gelecek mi?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan giderek artmaya devam ediyor. EDHO'ya geliyor iddiaları ünlü oyuncunun Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte kulislerde sık sık konuşuluyor. karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda bir efsane haline gelen Olgun Şimşek'in Ramo'da ayrılmasıyla sosyal medya platformlarında geldi, Yaşar da gelsin şeklinde yapılan yorumların sayısında ciddi bir artış yaşandı. Seyirciler kimsesizlerin yan yana gelmesi için sürekli yorumlar yapıyor. Şimdi izleyiciler ünlü oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna katılıp katılmayacağını merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Olgun Şimşek EDHO'ya geri dönecek mi?

    Ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da son hafta yaşanan gelişmelerle heyecan zirve yaptı. Ramo dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıklar izleyicileri isyan ettirdi. Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medya platformlarında "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları sıkça yapılıyor. Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu talepler daha da artış gösterdi.

    OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.

    Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

    OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

    Geçen yıl İbrahim Tatlıses, İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" dedi.

        Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu.

        Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.

        KİMSESİZ DOĞAN VE HAMDİ...

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan ile Muhammed Cangören'in hayat verdiği Hamdi'nin karşılaşması izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. İlk sahnede Kimsesiz Doğan Baba'nın paralara el koyması üzerine Hamdi Korkmaz'ın "Benden çalan kimse yaşamaz" sözleri dikkat çekerken Doğan büyük racon kesti.

            Doğan'ın Hamdi'ye "Ben kimse değilim. Kimsesizim. Bana bir şey olmaz. Ama sen o Fetih ile iş tutar, oğullarınla da ayaklarımıza dolanırsan seni kimsesiz kalana kadar keserim. Bak, bütün soyunu sopunu diyorum. Ayağını denk al." sözleri dikkat çekti.

            İzleyiciler ikilinin sahnelerini hem televizyondan hem de YouTube ve yayıncı kuruluş ATV'nin resmi internet sitesinden defalarca izliyor ve videoların altına binlerce yorum yapıyor.

            OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

            Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

            İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

                Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

                2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı. Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

                Filmleri ve Dizileri

                2020 Ramo
                2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
                2012 - Gözetleme Kulesi
                2012 - Yalan Dünya
                2009-2010 - Kapalı Çarşı
                2005 - Beyaz Gelincik
                2005 - Kapıları Açmak
                2003 - Yazı Tura
                2003 - Alacakaranlık
                2002 - Beşik Kertmesi
                2001 - Yeşil Işık
                2000 - Yedi Numara
                1998 - Karışık Pizza
                1998 - Dış Kapının Mandalları
                1997 - Bir Demet Tiyatro
                1996 - Sihirli Ceket
                1995 - Yer Çekimli Aşklar
                1994 - Aziz Ahmet
                1994 - Gülşen Abi
                1993 - Tersine Dünya
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                Haberler Magazin Görenler şaşkınlığını gizleyemeyecek! İkisinin ani vedası şok yaşattı! Olgun Şimşek EDHO'ya gelecek mi?