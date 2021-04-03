Ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da son hafta yaşanan gelişmelerle heyecan zirve yaptı. Ramo dizisinde peş peşe yaşanan ayrılıklar izleyicileri isyan ettirdi. Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medya platformlarında "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları sıkça yapılıyor. Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olmasıyla bu talepler daha da artış gösterdi.
OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.
Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.
OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI
Geçen yıl İbrahim Tatlıses, İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" dedi.