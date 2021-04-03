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    • Magazin
    • 03.04.2021 13:59
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    • 03.04.2021 13:59
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    ile aşk yaşayan , sevgilisini babasıyla tanıştırdığı iddialarına yanıt verdi! Gerçek bambaşka çıktı

    Şimdilerde Alev Alev dizisinde rol alan , yönetmen sevgilisi ’yü babası ile tanıştırdığı iddiasıyla yayınlanan fotoğraf hakkında açıklamada bulundu. Kısa sürede gündem olan fotoğrafla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Hazar Ergüçlü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, söz konusu fotoğrafı Instagram sayfasında “İnanamıyorum, bu fotoğraftaki babam değil ama bilin bakalım kim?” notuyla paylaştı.

    Hazar açıkladı! Gerçek bambaşka çıktı

    29 yaşındaki ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, babası Süleyman Ergüçlü ile sevgilisi Onur Ünlü'yü tanıştırdığına dair çıkan haberlerle gündeme geldi.

    Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Süleyman Ergüçlü ile sevgilisi Onur Ünlü'yü tanıştırdığına dair haberlerin çıkmasına neden olan fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Hazar Ergüçlü, paylaşımına "İnanamıyorum, bu fotoğraftaki babam değil ama bilin bakalım kim?" notunu ekledi.

        Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü'nün birlikte poz verdiği kişinin Kıbrıs Rum Yönetimi eski liderlerinden Yorgos Vasiliu olduğu ortaya çıktı.

        AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
        Hazar Ergüçlü, geçen günlerde annesi Neşe Ergüçlü ve babası Süleyman Ergüçlü'yü ziyaret etmek için Kıbrıs'a gitmişti.

        Ailesiyle hasret gideren Hazar Ergüçlü, Kıbrıs'ta güzel havanın tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. Burada deniz sezonunu açan oyuncu, bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı.
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        Haberler Magazin Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, sevgilisini babasıyla tanıştırdığı iddialarına yanıt verdi! Gerçek bambaşka çıktı