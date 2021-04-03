Süleyman Ergüçlü ile sevgilisi Onur Ünlü'yü tanıştırdığına dair haberlerin çıkmasına neden olan fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Hazar Ergüçlü, paylaşımına "İnanamıyorum, bu fotoğraftaki babam değil ama bilin bakalım kim?" notunu ekledi.