29 yaşındaki ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, babası Süleyman Ergüçlü ile sevgilisi Onur Ünlü'yü tanıştırdığına dair çıkan haberlerle gündeme geldi.
Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Süleyman Ergüçlü ile sevgilisi Onur Ünlü'yü tanıştırdığına dair haberlerin çıkmasına neden olan fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Hazar Ergüçlü, paylaşımına "İnanamıyorum, bu fotoğraftaki babam değil ama bilin bakalım kim?" notunu ekledi.