İki kardeş arasında yaşanan ağır yüzleşme sonucu Çukurova'da sular durulmuyor. Demir ve Fikret'in arasındaki büyük yüzleşmenin heyecan yarattığı Bir Zamanlar Çukurova'da izleyiciler heyecanla yeni bölümü beklerken fragmanda yaşanacak gelişmelere dikkat kesildi. Dün akşam Fekeli'ye destek olmak ve hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmak için gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zor bir ihtimaldi. Şimdi gözler gelecek haftaya çevrildi. İzleyiciler heyecanla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı yayınlandığında Fikret'in gitme kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu olacak.

KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir.

Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.