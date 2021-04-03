Kanallardan 7 dizi için flaş adım! Beklenmedik final kararları saç baş yoldurttu! Meğer gidiş sonrası yerine gelecek diziler için hazırlıklar tamamlanıyormuş. Bazı diziler ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasını tamamlayacak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak. İzleyiciler şimdi heyecanla bu sezon final yapacak dizilere odaklandı.

FİNAL YAPACAK DİZİLER

İşte final yapacak o dizilerin isimleri;