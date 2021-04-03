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    • Magazin
    • 03.04.2021 13:57
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    • 03.04.2021 13:57
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    Kanallardan 7 için flaş adım! Beklenmedik kararları saç baş yoldurttu! Meğer gidiş sonrası...

    Nisan ayının gelmesiyle birlikte bu sezon yapacak ler belli olmaya başladı. Mayıs ve haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki macerasına son verecek. Aynı zamanda hikayesi devam eden diziler reyting yarışında macerasını hız kesmeden sürdürecek. Daha şimdiden bu yıl final yapacak diziler kulislerde sık sık konuşuluyor. Bilindiği üzere , , , , ve ekranlarında pek çok dizi izleyici karşısına çıkıyor. Ayrıca kuliste konuşulanlara göre Show TV ekranlarında heyecanla takip edilen dizisiyle ve 1 ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan dizisinin final yapacağına kesin gözle bakılıyor.

    Kanallardan 7 dizi için flaş karar! Finale adım adım...

    Kanallardan 7 dizi için flaş adım! Beklenmedik final kararları saç baş yoldurttu! Meğer gidiş sonrası yerine gelecek diziler için hazırlıklar tamamlanıyormuş. Bazı diziler ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasını tamamlayacak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak. TRT 1 ve Show TV gibi yayın kuruluşlarının bazı diziler hakkında kararını verdiği kulislerde konuşuluyor. Kulislerde konuşulan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ancak gelen kulis bilgilerine göre final dalgası izleyicinin pek çok diziyle vedalaşmasına neden olacak. İzleyiciler şimdi heyecanla bu sezon final yapacak dizilere odaklandı.

    FİNAL YAPACAK DİZİLER

    İşte final yapacak o dizilerin isimleri;

    PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

    Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı. Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı dizi, 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

    ÇUKUR

    Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak. Çukur, 14 Haziran pazartesi akşamı seyirciye veda edecek.

        FİNAL YAPMASI BEKLENEN DİZİLER

        Resmi açıklama yapılmasa da final yapması beklenen diziler ise şöyle;

        HEKİMOĞLU

        Sıra dışı bir doktorun başından geçen maceraları konu alan Hekimoğlu dizisinin düşük reytinglere sahip olması kanalı final yapmaya zorluyor. İki sezondur Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu'nun Mayıs sonunda final yapacağı konuşuluyor.

        MENAJERİMİ ARA

        Ay Yapım imzalı, Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara, ilk olarak salı akşamları ekrana geldi ancak istenilen başarı elde edilemeyince dizinin yayın günü pazar akşamına kaydı. Yapılan bütün değişikliklere ve birbirinden ünlü oyunculara rağmen reyting listesinde alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapması bekleniyor.

            AKREP

            Star TV'de perşembe akşamları yayınlanan Akrep dizisi, sadık bir izleyici kitlesi edinemedi. Reyting listesinde iddiasını ortaya koyamayan dizinin Mayıs sonunda final yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.

            SEFİRİN KIZI

            İkinci sezondaki düşük reytingleriyle dikkat çeken Sefirin Kızı dizisi için final çanları çalıyor. Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu ve Bülent Şakrak'ın ayrılığından sonra kan kaybeden dizinin reytinglerini ünlü oyuncu Tuğba Büyüküstün de kurtaramadı. Sefirin Kızı'nın da mayıs sonunda final yapması bekleniyor.

            SENİ ÇOK BEKLEDİM

            Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Star TV dizisi Seni Çok Bekledim, hayal kırıklığı yarattı. Beklenilen çıkışı yakalayamayıp reyting sıralamasında alt sıralarda kalan dizinin sezon sonunda final yapabileceği konuşuluyor.
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            Haberler Magazin Kanallardan 7 dizi için flaş adım! Beklenmedik final kararları saç baş yoldurttu! Meğer gidiş sonrası...