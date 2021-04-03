Olay olacak karar! Bekleneni veremedi kan kaybediyor! Kanal D dizisi 1.5 ay sonra resmen ekranlardaki macerası tamamlanacak. 43. bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Hekimoğlu dizisinde yaşanan gelişmeler heyecanı artırdı. Son haftalarda reyting sıralamasında dizi için işler yolunda gitmiyor ve artık yolun sonu yaklaştı. Bir süredir reytinglerde beklenilen seviyenin altında bulunan diziyle ilgili yayıncı kuruluşu Kanal D tarafından final kararı verildi. 30 Mart reyting sıralamasına göre Hekimoğlu Total'de ilk 10'da yer almadı. AB reyting sıralamasında ise beşinci sıradaydı. Şimdi Hekimoğlu dizisinin final yapacağı günü merak ediliyor.
FİNAL YAPIYOR
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi 50. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.
30 MART SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 TURKIYE-LETONYA 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 BARAJ FOX
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
8 SURVIVOR TV8
9 ATV ANA HABER ATV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV