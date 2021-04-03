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    • Magazin
    • 03.04.2021 16:04
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    • 03.04.2021 16:04
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    Olay olacak karar! Bekleneni veremedi kan kaybediyor! dizisi 1.5 ay sonra resmen...

    Reyting sıralamasında bekleneni veremeyen dizisi için artık yolun sonu gözüktü. Dizi 7 bölüm sonra ekranlarda olmayacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı Hekimoğlu dizisi kan kaybetmeye devam ediyor. Salı akşamları izleyici karşısına çıkan dizi son dönemlerde reytinglerde istenilen sonuçları veremedi. Bu nedenle de diziyle ilgili final kararı alındığı son dönemlerde sık sık ortaya atılıyordu. Dün akşamın reyting sonuçlarına göre dizi Total'de ilk 10'da yer alamadı. Şimdi gözler dizinin yapımcı şirketine çevrilirken yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor.

    O dizi için şok karar! Fişi çekildi...

    Olay olacak karar! Bekleneni veremedi kan kaybediyor! Kanal D dizisi 1.5 ay sonra resmen ekranlardaki macerası tamamlanacak. 43. bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Hekimoğlu dizisinde yaşanan gelişmeler heyecanı artırdı. Son haftalarda reyting sıralamasında dizi için işler yolunda gitmiyor ve artık yolun sonu yaklaştı. Bir süredir reytinglerde beklenilen seviyenin altında bulunan diziyle ilgili yayıncı kuruluşu Kanal D tarafından final kararı verildi. 30 Mart reyting sıralamasına göre Hekimoğlu Total'de ilk 10'da yer almadı. AB reyting sıralamasında ise beşinci sıradaydı. Şimdi Hekimoğlu dizisinin final yapacağı günü merak ediliyor.

    FİNAL YAPIYOR

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi 50. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.

    30 MART SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 TURKIYE-LETONYA 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

    2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

    3 ESRA EROL'DA ATV

    4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

    6 BARAJ FOX

    7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

    8 SURVIVOR TV8

    9 ATV ANA HABER ATV

    10 SHOW ANA HABER SHOW TV

        AB İLK 10 PROGRAM

        1 TURKIYE-LETONYA 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

        2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

        3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

        4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

        5 HEKIMOGLU KANAL D

        6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

        7 SURVIVOR TV8

        8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

        9 ESRA EROL'DA ATV

        10 RAFADAN TAYFA GOBEKLI TEPE (T.S) TRT 1

        NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Hekimoğlu dizisinin çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

            HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            Ailesini küçük yaşta kaybeden Nur Yiğityürek, hayatın acımasız yüzüyle çok erken yaşlarda tanışmıştır. Onlarca işe girip çıkan genç kadın, yaşamını idame ettirmek için sokakta 'Bul Karayı Al Parayı' oynatan dolandırıcıyla iş birliği yaptığı sırada önce aklı karışır, sonra kendinden geçer ve hastaneye kaldırılır. Karar verme yetisini kaybeden Nur, ilginç bir vaka olarak Hekimoğlu'nun dikkatini hemen çeker.

            Ekip ve Hekimoğlu'nun vakayı çözme sürecinde içgüdülerini dinleyip insiyatif alan Mehmet Ali, hiç ummadığı bir sonuçla yüzleşmek zorunda kalır. Orhan ve İpek'in birlikte baş başa zaman geçirmelerinden farklı anlamlar çıkaran Hekimoğlu, ikiliyi yakın takibe alır. Bu takip Hekimoğlu'nu Orhan'ın eski evliliğinin derinlerine kadar götürecektir. Ayrılık konuşmasından sonra Zeynep'in beklediği kadar kötü olmayan Emre'nin ikili konusunda başka planları vardır. Kendi geçmişi ve vaka arasında benzerlikler fark eden Mehmet Ali, genç kadına karşı ister istemez önyargılar geliştirir. Objektifliğini kaybedip Hekimoğluculuk oynamak Mehmet Ali'ye pahalıya patlayacaktır.
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            Haberler Magazin Olay olacak karar! Bekleneni veremedi kan kaybediyor! Kanal D dizisi 1.5 ay sonra resmen...