'YORUMSUZ KALMAK İSTİYORUM'

Genç popçu, "O konular hakkında konuşmaya gerek yok. Birçok magazin haberi var. Benim aşı hakkında söylediğim şey de bir gün boyuncu 'Trend Topic' olmuştu. Ne söylesek üzerine artık karışmaya başlıyor. Gündem olan şeyler hakkında artık bir süre yorumsuz kalmak istiyorum. Müzikten anlayanlar zaten beni tebrik etti" açıklamasını yapmıştı.