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    • 03.04.2021 15:35
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    • 03.04.2021 16:15
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    sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı! Derin ruhlu çevirmen arıyor

    Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran genç popçu , dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tweetlerinin anlaşılmamasından yakınan Tilki, ilginç bir arayışa girdi. Son paylaşımında kendisine çevirmen aradığını belirterek dikkat çeken bir mesaj yayınlayan ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    Aleyna Tilki’nin ilginç arayışı!

    Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Demet Akalın ile girdiği 'dünya starı' polemiğiyle çok konuşulmuştu.

    Retrograde adlı şarkısıyla dünyaya açılan Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın "Dünya starı olacağım dedi. Çocuk dizisinde oynuyor. Hira bile artık dizisini izlemiyor" sözleri üzerine gündem olan konularla ilgili konuşmama kararı aldığını belirterek dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

    'YORUMSUZ KALMAK İSTİYORUM'
    Genç popçu, "O konular hakkında konuşmaya gerek yok. Birçok magazin haberi var. Benim aşı hakkında söylediğim şey de bir gün boyuncu 'Trend Topic' olmuştu. Ne söylesek üzerine artık karışmaya başlıyor. Gündem olan şeyler hakkında artık bir süre yorumsuz kalmak istiyorum. Müzikten anlayanlar zaten beni tebrik etti" açıklamasını yapmıştı.

        Akalın ise "Müzikten anlamıyorum işte ah. Ben onun iyiliği için söylüyorum. Yaştan falan da vurmaya çalışmış ama olmaz" şeklinde konuşmuştu.

        MALDİVLERE GİTTİ
        Demet Akalın ile girdiği polemiğin ardından tatil için Maldivlere giden Tilki, daha sonra ise burada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Tilki'nin Maldivler'de, siyah mini elbisesiyle verdiği poz uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

        20 yaşındaki Aleyna Tilki, şimdi ise Twitter paylaşımıyla adından söz ettirdi. Genç popçu, 533 bin takipçi sayısına ulaştığı Twitter hesabında şu mesajı yayınladı: "Türkçe tweetlerimi insanlara Türkçe çeviri yapacak derin ruhlu, akıllı Türk bir kişi arıyorum. Meraklısına duyurulur"
            Haberler Magazin Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı! Derin ruhlu çevirmen arıyor