Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Demet Akalın ile girdiği 'dünya starı' polemiğiyle çok konuşulmuştu.
Retrograde adlı şarkısıyla dünyaya açılan Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın "Dünya starı olacağım dedi. Çocuk dizisinde oynuyor. Hira bile artık dizisini izlemiyor" sözleri üzerine gündem olan konularla ilgili konuşmama kararı aldığını belirterek dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.
'YORUMSUZ KALMAK İSTİYORUM'
Genç popçu, "O konular hakkında konuşmaya gerek yok. Birçok magazin haberi var. Benim aşı hakkında söylediğim şey de bir gün boyuncu 'Trend Topic' olmuştu. Ne söylesek üzerine artık karışmaya başlıyor. Gündem olan şeyler hakkında artık bir süre yorumsuz kalmak istiyorum. Müzikten anlayanlar zaten beni tebrik etti" açıklamasını yapmıştı.