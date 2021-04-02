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    • Magazin
    • 02.04.2021 12:51
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    • 02.04.2021 12:51
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    şarkıcılıktan önceki mesleğini ilk kez açıkladı! “Ciguli'nin şirketinde sekreterlik yaptım”

    Ünlü şarkıcı , konuk olduğu bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. “Neydi senin şansını döndüren an?” sorusuna verdiği cevapla dikkat çeken Sali, “O dönem Ciguli çok patlamıştı ve şirketleri çok havalıydı. Benim de işim yoktu sekreter olarak başladım, telefonlara bakıyordum” diyerek hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

    Şarkıcılıktan önce bakın ne yapıyormuş…

    Jennifer Lopez'e olan benzerliğiyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, katıldığı bir YouTube programında hakkında bilinmeyenleri anlattı.

    Program sırasında dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e olan benzerliğiyle ilgili de konuşan Ziynet Sali, "Nedir olay diye bakarken bir bakmışım ki sürekli Jennifer Lopez'e bakıyorum. Gerçekten bilinçli bir şey değildi ama dışarıdan o empozeyle bir anda o dünyanın içinde buldum kendimi. Özellikle yaptığım bir şey değil. Sonuçta Jennifer Lopez dünyanın hayranı olduğu beğendiği çok güzel bir kadın çok güzel bir stil" şeklinde konuştu.

    'TAKLİT ETMİYORUM'
    Jennifer Lopez'i taklit etmediğinin altını çizen ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ara şuna üzülmüştüm. sanki 'taklit ediyor' pozisyonuna düşürmüşlerdi bir dönem. Ama taklit etmiyordum sadece beğendiğim bir stil var ve haz alıyorsun, ilham alıyorsun. Keşke olabilsem onun gibi"

        Sali, "'Neydi senin şansını döndüren an?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "'99 depreminde mezun olduğumda öğretmen olarak tayinimin çıkmaması... Annemin babamın Kıbrıs'a geri dön demesi ve dönmemem. O yıl bir yerde sahne alırken bugün hala 20 yıldır birlikte çalıştığım prodüktörüm, menajerimle tanışmış olmam diye bilirim"

        SEKRETERLİK YAPTI
        "Ama velakin o dönem Ciguli çok patlamıştı ve şirketleri çok havalıydı. Benim de işim yoktu sekreter olarak başladım, telefonlara bakıyordum. Sonra Ciguli'nin basın işleri ile haşır neşir olmaya başladık. Sonra o şirket kapandı ve Gökhan Özkan'la biz ikimiz Yunanca renkli büyük bir repertuar oluşturarak yolumuza farklı bir proje ile devam etti"
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