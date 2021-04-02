Program sırasında dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e olan benzerliğiyle ilgili de konuşan Ziynet Sali, "Nedir olay diye bakarken bir bakmışım ki sürekli Jennifer Lopez'e bakıyorum. Gerçekten bilinçli bir şey değildi ama dışarıdan o empozeyle bir anda o dünyanın içinde buldum kendimi. Özellikle yaptığım bir şey değil. Sonuçta Jennifer Lopez dünyanın hayranı olduğu beğendiği çok güzel bir kadın çok güzel bir stil" şeklinde konuştu.