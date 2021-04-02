Jennifer Lopez'e olan benzerliğiyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Ziynet Sali, katıldığı bir YouTube programında hakkında bilinmeyenleri anlattı.
Program sırasında dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e olan benzerliğiyle ilgili de konuşan Ziynet Sali, "Nedir olay diye bakarken bir bakmışım ki sürekli Jennifer Lopez'e bakıyorum. Gerçekten bilinçli bir şey değildi ama dışarıdan o empozeyle bir anda o dünyanın içinde buldum kendimi. Özellikle yaptığım bir şey değil. Sonuçta Jennifer Lopez dünyanın hayranı olduğu beğendiği çok güzel bir kadın çok güzel bir stil" şeklinde konuştu.
'TAKLİT ETMİYORUM'
Jennifer Lopez'i taklit etmediğinin altını çizen ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ara şuna üzülmüştüm. sanki 'taklit ediyor' pozisyonuna düşürmüşlerdi bir dönem. Ama taklit etmiyordum sadece beğendiğim bir stil var ve haz alıyorsun, ilham alıyorsun. Keşke olabilsem onun gibi"