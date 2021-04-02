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    • 02.04.2021 09:31
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    Feryat figan içinde acıya boğuluyor! : Kötü günler bitti sırada daha kötüleri var!

    'de çarşamba günü yaşanan gelişmeler ve Derin'in aniden ortadan kaybolması heyecan yaratan olaylardan oldu. Son bölümde Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yarattı. Adeta tüm şehir Derin’in bulunması için seferber oldu. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorladı. Son sahnede Volkan ve Derin'in ailesi büyük bir üzüntü yaşadı. İzleyiciler şimdi yla yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Feryat figan içinde acıya boğuluyor! Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başlarken izleyiciler Kanal D ekranlarında gözlerini çevirdi. Bu haftaki bölüm sonrası sosyal medyada "Kötü günler bitti sırada daha kötüleri var!" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Ortadan kaybolan Derin'İn bulmaya çalışan Güçlü ailesi ve Volkan üzücü bir manzarayla karşı karşıya geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Derin'in yaşayıp yaşamadığı bu nedenle merak ediliyor.

    SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur.

    Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır.

    Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

        Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir.

        Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır.

        Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

            Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur.

            Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?
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            Haberler Magazin Feryat figan içinde acıya boğuluyor! Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı: Kötü günler bitti sırada daha kötüleri var!