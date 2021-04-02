Feryat figan içinde acıya boğuluyor! Sadakatsiz 25. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başlarken izleyiciler Kanal D ekranlarında gözlerini çevirdi. Bu haftaki bölüm sonrası sosyal medyada "Kötü günler bitti sırada daha kötüleri var!" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı. Ortadan kaybolan Derin'İn bulmaya çalışan Güçlü ailesi ve Volkan üzücü bir manzarayla karşı karşıya geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Derin'in yaşayıp yaşamadığı bu nedenle merak ediliyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur.