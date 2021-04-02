En yakın rakibine fark attı! Ekranlarda Bir Zamanlar Çukurova fırtınası esti rakip tanımıyor! Dün gün içerisinde televizyon ekranlarında pek çok dizi ve program yayınlandı. Akşam saatlerinde TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle, Star TV'de Akrep dizisi 16. bölümüyle, Show TV'de Alev Alev 21. bölümüyle, FOX'ta Mucize Doktor 56. bölümüyle ve ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 90. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugün sabah saatlerinde 1 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı ve zirvenin sahibi değişmedi. Bir Zamanlar Çukurova hem Total'de hem de ABD'de birinci sırada yer alan yapım olarak açıklandı.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 90.bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

İşte dünün reyting sonuç ve sıralaması;