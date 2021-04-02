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    • Magazin
    • 02.04.2021 12:32
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    • 02.04.2021 12:32
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    En yakın rakibine fark attı! Ekranlarda fırtınası esti rakip tanımıyor! Total ve AB'de...

    Seyircilerin heyecanla beklediği 1 Nisan Perşembe gününün sonuçları açıklandı. yine rakip tanımadı ve birinci sırada yer aldı. ekranlarında seyircisiyle buluşan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmadı. En yakın rakibi olan dizi ise listenin orta kısımlarında yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,Tüm Kişiler’de %11,40 izlenme oranı ve %24,86 izlenme payı, AB’de %7,79 izlenme oranı ve %17,48 izlenme payı ve 20+ABC1’de %10,64 izlenme oranı ve %21,82 izlenme payı alarak birinci oldu.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova ekranlarda rakip tanımıyor!

    En yakın rakibine fark attı! Ekranlarda Bir Zamanlar Çukurova fırtınası esti rakip tanımıyor! Dün gün içerisinde televizyon ekranlarında pek çok dizi ve program yayınlandı. Akşam saatlerinde TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölümüyle, Star TV'de Akrep dizisi 16. bölümüyle, Show TV'de Alev Alev 21. bölümüyle, FOX'ta Mucize Doktor 56. bölümüyle ve ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 90. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugün sabah saatlerinde 1 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı ve zirvenin sahibi değişmedi. Bir Zamanlar Çukurova hem Total'de hem de ABD'de birinci sırada yer alan yapım olarak açıklandı.

    TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

    atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın, geçtiğimiz akşam yayınlanan 90.bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.

    İşte dünün reyting sonuç ve sıralaması;

    ÇUKUROVA ZİRVEDE!

    Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %11,40 izlenme oranı ve %24,86 izlenme payı, AB'de %7,79 izlenme oranı ve %17,48 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,64 izlenme oranı ve %21,82 izlenme payı alarak birinci oldu.

    1 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI

    1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
    2 ESRA EROL'DA ATV
    3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
    4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
    5 MUCIZE DOKTOR FOX

        6 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
        7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
        8 SURVIVOR TV8
        9 ATV ANA HABER ATV
        10 ALEV ALEV SHOW TV

        AB REYTİNG SONUÇLARI

        1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
        2 BİR ZAMANLAR KIBRIS
        3 MUCİZE DOKTOR
        4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
        5 ESRA EROL'DA

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 90. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Ne derse desin Fikret'i davasından vazgeçiremeyen Lütfiye, bir de içine daha kötü şeyler olabileceğinin şüphesi düşünce, Fekeli'yi aldı, gizli yazıhaneye götürdü. Fekeli burada, Fikret'in kamyonların havaya uçmasını planladığını öğrendi. Fikret'in kırılan çocuk kalbini onarmaya çalışan adamdan, onlarca kişinin hem canına hem malına mal olabilecek intikam planları yapan adama dönüşmesine Fekeli'nin kalbi dayanamadı.

        Lütfiye'nin gözleri önünde önce kalbi sıkıştı, sonra yere düşüp bilincini yitirdi. Lütfiye onu hızla hastaneye yetiştirince de hemen yoğun bakıma alındı.

            İKİ KARDEŞ ÖLESİYE DÖVÜŞTÜ AMA BARIŞAMADI!

            Başındaki çuval çıktığında karşısında Fikret'i gören Demir, şok oldu! Fikret, adeta küçücük bir çocukken yaşadığı gecenin acısını tekrar yaşadı. İki kardeş birbirlerine önce bağırdılar. Sonra Fikret, Demir'e o yağmurlu gecede yepyeni ayakkabıları ile annesi ile sırılsıklam, eski ayakkabılarının içinde titreyen küçük Fikret'e baktığını gördüğünü anlattı. Tek istediği vardı, Annesinin başına gelenlerin, küçük bir çocuğa da ona da merhamet gösterilmediğinin kabul edilmesiydi. Demir, Fikret anlattıkça o geceyi hatırlar gibi olsa da, gerçekleri kabul etmedi. Ardından iki kardeş ölesiye, öldüresiye dövüştüler.

            İkisi de geldikleri noktadan çok onları o noktaya getiren geçmişlerinden intikam almanın hırsıyla birbirlerinin canını yaktılar! İntikam ateşi sönmeyen Fikret, eline silah alıp, Demir'e de vererek ölüm kumarı oynamaya da kalktı ama Demir silahı eline almayı reddetti. Fikret de elinde silah olmayan birini vuramadı!

            Demir, depodan çıkıp doğruca Fekeli'ye gitti ama o da Ankara'ya gitmişti. Konağa dönüp üzerini değiştiren Demir, hayal meyal hatırladıklarını eski kâhyaya sormak için İstanbul'a uçtu.

            LÜTFİYE ÇUKUROVA'DAKİ TÜM ACI HİKAYELERİ BİR ÇAY SAATİNDE ÖĞRENDİ!

            Şermin, hala nikâh tarihi bekleyen Fadik ve Raşit'i nişan fotoğrafı çektirmeye çarşıya götürdü. Fadik, hayatının en güzel günlerinden birini geçirirken, dönüş yolunda Lütfiye ile karşılaştıklarında Şermin de beklediği fırsatı buldu. Şehrin yeni simasıyla buluşma sözü aldı. Ertesi gün de Füsun ile pastasını alıp Lütfiye'yi ziyarete gitti. Konu konuyu açsa da açmasa da, Behice ve Müjgan'dan başlayıp, Çukurova'da o güne dek olan biten tüm ölüm kalım savaşlarını, intikam planlarını, harfi harfine anlattılar. Müjgan'ın da, Züleyha'nın da, Fekeli'nin de yaşadıklarını dinlerken önce nutku tutulan Lütfiye, anlatılanlar bitmedikçe hem korktu hem neredeyse fenalaştı. Ama bir çay saatinde, gerçek bir Adanalı kadar her konuyu öğrenmiş oldu.

                DEMİR GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

                Demir, İstanbul'a gidince, Fikret'in o geceyle ilgili anlattıklarına Esma'nın da şahit olduğunu öğrendi. Dinledikleri ile o da geceyi tam olarak hatırladı. Ama elbette olayların hatırlanması, Demir'i babasının bir kadına tasallut ettiği iftirasına olan öfkesini dindirmedi. Üstelik Züleyha ve Sevda'nın da oraya gittiğini öğrenince, yine gözünden ateş çıkan bir öfkeye büründü.

                Eve geldiğinde, Züleyha ile uzun zaman sonra yine büyük bir kavga ettiler. Ancak, artık gerçekten birbirlerini tanıyan ve anlayan bir çift olduklarından Züleyha, Demir'i sakinleştirdi ve öfkesinin önüne geçmek için bildiklerini sakladığını anlattı.
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