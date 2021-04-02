Fikret tongaya düştü. Şehirde duvarlara asılan ilanlarla müfteri olduğu ispatlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı için heyecan doruklara çıkarken Fikret'in şehirden tam gidecekken gördüğü ilanlar sonrası gidip gitmeyeceği izleyicilerin aklını kurcalayan bir soru olarak karşımıza çıktı. Dizide bu hafta Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girdi ve Lütfiye dakika dakika onu takip etti. Lütfiye duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yaptıysa da bu daha da onarılamaz bir duruma sebep oldu. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamadı. Şimdi izleyiciler heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanını bekliyor.

KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA

Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir.