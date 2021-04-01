Survivor kim elendi? Eleme adayları kimlerdi? İşte Survivor SMS sıralaması nasıl şekillendi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bugün çok heyecanlı bir sembol oyunu vardı ve zorlu parkurda her iki takım da canla başla mücadele verdi. Daha sonra Acun Ilıcalı ada konseyinde yarışmacıları topladı ve eleme adaylarından en düşük oy alanı açıkladı. Peki Survivor'dan bu hafta kim elendi?
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Bu hafta adaya veda eden isim Öykü Çelik oldu
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da ilk dokunulmazlığı gönüllüler kaybetmişti. Konseyde isim yazan yarışmacılar iki ismi potaya soktu. Gönüllülerden Hanzade ve Aleyna Çalışkan yeniden eleme adayı oldu. Ünlüler ise ikinci oyunu kaybetti ve Öykü Çelik ve Çağrı'yı aday çıkardı.
SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kıran kırana rekabet, birleşmenin ardından da devam ediyor. Haftanın sembol oyununun ödülü sosisli sandviç oldu. Ünlüler ve gönüllüler hem ödül hem de sembol için yarıştı ve kazanan erkeklerde ve kadınlarda gönüllüler oldu. Hanzade ve Steven sembolü aldı.
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Nefes kesen ödül yarışında iki takım da başa baş rekabet etti. İlk 5 sayıyı alan ünlüler ise tadım hakkı kazandı. Öte yandan ünlülerde yeni kaptan da seçildi ve Merve Aydın oldu. Gönüllülerde ise Ayşe seçildi. Haftanın büyük ödülü ise et dürüm ve yanında patates ile içecek şeklinde açıklandı. Ödül oyununu kazanan gönüllüler oldu.