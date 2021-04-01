SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıran kırana rekabet, birleşmenin ardından da devam ediyor. Haftanın sembol oyununun ödülü sosisli sandviç oldu. Ünlüler ve gönüllüler hem ödül hem de sembol için yarıştı ve kazanan erkeklerde ve kadınlarda gönüllüler oldu. Hanzade ve Steven sembolü aldı.

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Nefes kesen ödül yarışında iki takım da başa baş rekabet etti. İlk 5 sayıyı alan ünlüler ise tadım hakkı kazandı. Öte yandan ünlülerde yeni kaptan da seçildi ve Merve Aydın oldu. Gönüllülerde ise Ayşe seçildi. Haftanın büyük ödülü ise et dürüm ve yanında patates ile içecek şeklinde açıklandı. Ödül oyununu kazanan gönüllüler oldu.