Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.04.2021 23:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2021 00:44
    ABONE OL

    ? Eleme adayları kimlerdi? İşte

    Gündemde pek çok kişi ? Eleme adayları kimlerdi? Sorularının yanıtlarını merak ederek sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’in fenomen yarışması yakından takip ediliyor ve parkurun heyecanlı sahneleri izleyicileri ekrana kilitliyor. Bugün yine çok önemli ola nada konseyi toplandı ve eleme adaylarından en düşük SMS oyunu alan yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki bu hafta nasıl şekillendi? Survivor adasına bu hafta Ünlüler mi yoksa Gönüllüler takımından biri mi veda etti? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? Eleme adayları kimlerdi? İşte Survivor SMS sıralaması nasıl şekillendi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Bugün çok heyecanlı bir sembol oyunu vardı ve zorlu parkurda her iki takım da canla başla mücadele verdi. Daha sonra Acun Ilıcalı ada konseyinde yarışmacıları topladı ve eleme adaylarından en düşük oy alanı açıkladı. Peki Survivor'dan bu hafta kim elendi?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Bu hafta adaya veda eden isim Öykü Çelik oldu

    SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Survivor'da ilk dokunulmazlığı gönüllüler kaybetmişti. Konseyde isim yazan yarışmacılar iki ismi potaya soktu. Gönüllülerden Hanzade ve Aleyna Çalışkan yeniden eleme adayı oldu. Ünlüler ise ikinci oyunu kaybetti ve Öykü Çelik ve Çağrı'yı aday çıkardı.

    SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Kıran kırana rekabet, birleşmenin ardından da devam ediyor. Haftanın sembol oyununun ödülü sosisli sandviç oldu. Ünlüler ve gönüllüler hem ödül hem de sembol için yarıştı ve kazanan erkeklerde ve kadınlarda gönüllüler oldu. Hanzade ve Steven sembolü aldı.

    ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Nefes kesen ödül yarışında iki takım da başa baş rekabet etti. İlk 5 sayıyı alan ünlüler ise tadım hakkı kazandı. Öte yandan ünlülerde yeni kaptan da seçildi ve Merve Aydın oldu. Gönüllülerde ise Ayşe seçildi. Haftanın büyük ödülü ise et dürüm ve yanında patates ile içecek şeklinde açıklandı. Ödül oyununu kazanan gönüllüler oldu.

        REŞAT NEDEN YOKTU?

        Reşat Hacıahmetoğlu, sakatlık geçirdiği için tedavi gördüğünden oyunlarda yer almadı. Sunucu Murat Ceylan Reşat'ın durumu hakkında bilgi verdi. Yarışmacının ufak bir rahatsızlığının olduğu ve tedavisinin ardından oyunlara döneceğini ifade etti.

        ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

        Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Çelik, 2006 yılında "Selena" dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

        2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında "Yeşil Deniz" adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

        Öykü Çelik, film çekimleri için Bursa'ya gittiğinde işadamı Ahmet Murat Çakan ile tanıştı ve 25 gün içinde evlendikten sonra da Bursa'ya yerleşti. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve daha sonrasında boşandı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Survivor kim elendi? Eleme adayları kimlerdi? İşte Survivor SMS sıralaması…