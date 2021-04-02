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    • 02.04.2021 13:14
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    • 02.04.2021 13:17
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    ’in iddiası ortalığı karıştırdı! “Beni vururlar dedim ama…”

    Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran , çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Serengil, sunuculuğunu üstlendiği programda ile ilgili ortaya attığı iddiayla dikkat çekti. Yıllar önce yaşadığı bir olayı anlatan Serengil, “Ankara'da tam sahneye başlıyordum İbrahim Tatlıses o gazinonun sahibini aramış. ‘Açmayalım tehdit alıyorum’ dedi. Annem ve babam da 'çıkacaksın' dedi ve beni annem çıkardı sahneye. Beni vururlar dedim ama çıkarttı annem” şeklinde konuştu.

    Seren Serengil’in iddiası kan dondurdu!

    Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği programda yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Serengil, İbrahim Tatlıses ile ilgili yıllar sonra yaptığı itirafla programa damga vurdu.

    İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ile gazino döneminde aralarının açıldığını dile getiren Seren Serengil, ünlü şarkıcının kendisini tehdit ettiğini söyledi.

    İbrahim Tatlıses ile arasının Gülben Ergen yüzünden açıldığını vurgulayan Seren Serengil, şunları söyledi: "İbrahim Bey yaptı; küsmüştük o sırada. Ben çok severim normalde; Gülben hadiselerinden dolayı aramız açıldı"

        "O ara ben de Sacit Aslan'a gittim bunu gönderin gitsin dedim. Bir baktım gitmemiş. Ben de sordum. İbrahim konuşacak senle dedi. İbrahim Bey geldi 'Seren bunun ekmeğiyle oynamayalım' dedi. O günden sonra biz küs olarak çalışmak zorunda kaldık"

        'SAHNEYE ANNEM ÇIKARTTI'
        "Sonraki süreçlerde de İbrahim Bey ile benim aramı açtı. Ankara'da tam sahneye başlıyordum İbrahim Tatlıses o gazinonun sahibini aramış"

        "Açmayalım tehdit alıyorum dedi. Annem ve babam da öyle ki 'çıkacaksın' dedi ve beni annem çıkardı sahneye. Ya dedim beni vururlar dedim ama çıkarttı annem"
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