Seren Serengil, sunuculuğunu üstlendiği programda yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Serengil, İbrahim Tatlıses ile ilgili yıllar sonra yaptığı itirafla programa damga vurdu.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ile gazino döneminde aralarının açıldığını dile getiren Seren Serengil, ünlü şarkıcının kendisini tehdit ettiğini söyledi.
İbrahim Tatlıses ile arasının Gülben Ergen yüzünden açıldığını vurgulayan Seren Serengil, şunları söyledi: "İbrahim Bey yaptı; küsmüştük o sırada. Ben çok severim normalde; Gülben hadiselerinden dolayı aramız açıldı"