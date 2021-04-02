"O ara ben de Sacit Aslan'a gittim bunu gönderin gitsin dedim. Bir baktım gitmemiş. Ben de sordum. İbrahim konuşacak senle dedi. İbrahim Bey geldi 'Seren bunun ekmeğiyle oynamayalım' dedi. O günden sonra biz küs olarak çalışmak zorunda kaldık"