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    • Magazin
    • 02.04.2021 13:18
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    • 02.04.2021 13:18
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    kim elendi? kim birinci? ...

    kim birinci? 2 Nisan ? vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta dizisinde her Cuma günü elenen bir kişi ve altınları kazanan bir kişi belli oluyor. Peki, kim elendi, birinci kim?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci? Gelinim Mutfakta puan durumu...

    2 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci? Gelinim Mutfakta kim elendi? Televizyonda yayınlanan ve izleyicilerin merakla takip ettiği Gelinim Mutfakta yarışmasının hafta birincisi ve elenen isim belli oluyor. Peki, 2 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta birincisi!

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Yarışmada haftanın elenen ismi ve birincisi henüz açıklanmadı. İsimler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    GELİNİM MUTFAKTA SON PUAN DURUMU!

    Ayten: 18

    Seda:17

    Esra: 16

    Aysun:10

        YARIŞMADA DİSKALİFİYE ŞOKU

        Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D ekranlarında diskalifiye şoku yaşandı. Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen yarışmada gelin ve kaynanalar büyük şok yaşadı. Seda Sayan 'bu Gelinim Mutfak'ta bir ilk' diyerek alınan kararı duyurdu. Gelin ve kaynanalar 'kovulduklarını' öğrenince göz yaşlarına boğuldular.

        Gelinim Mutfakta'nın 01 Nisan 2021'de yayınlanan 674. bölümünde yarışmacılara 1 Nisan şakası yapıldı. Seda Sayan yarışmanın finalinde 'yönetimin aldığı' kararı açıkladı. Ünlü sunucu gelin ve kaynanaların hepsine kapıyı gösterdi. Bazı kaynanalar fenalık geçirirken bazıları 'biz ne yaptık' diyerek gözyaşlarına boğuldular.

        Seda Sayan'ın yaptığı açıklamayı duyunca gelinler de ağlamaya başladı. Seda Sayın 'sizden bunu hiç beklemezdim' deyince gelinler ve kaynanalar daha da yıkıldı. Seda Sayan 'diskalifiye kararı aldık' deyip isim saymaya başlayınca gelin ve kaynanalar soğuk duş yaşadı.

        Seda Sayan yarışmada yer alan Esra -Fatma Birinci, Aysun-Nurten Kuşatan, Seda -Nagehan Yılmaz ve Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf çiftlerinin hepsinin diskalifiye edildiğini söyledi. Yarışmacılar ne olduğunu anlayamadan kendilerine kapıyı gösterdi.

        Yarışmacılar 'Biz ne yaptık Seda Hanım' diyerek durumu açıklamasını istediler. Seda Sayan tansiyonu daha da yükseltti ve sonunda '1 Nisan şakası' diye bağırdı. Gelin ve kaynanalar bu kez sevinçten ağladı. Kayınvalidelerden biri ise 'Böyle şaka olur mu ya' diyerek fenalık geçirdi.
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