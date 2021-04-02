Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci? Gelinim Mutfakta puan durumu...

Seda Sayan'ın yaptığı açıklamayı duyunca gelinler de ağlamaya başladı. Seda Sayın 'sizden bunu hiç beklemezdim' deyince gelinler ve kaynanalar daha da yıkıldı. Seda Sayan 'diskalifiye kararı aldık' deyip isim saymaya başlayınca gelin ve kaynanalar soğuk duş yaşadı.

Seda Sayan yarışmada yer alan Esra -Fatma Birinci, Aysun-Nurten Kuşatan, Seda -Nagehan Yılmaz ve Ayten Hatamova Gürüf-Neriman Gürüf çiftlerinin hepsinin diskalifiye edildiğini söyledi. Yarışmacılar ne olduğunu anlayamadan kendilerine kapıyı gösterdi.

Yarışmacılar 'Biz ne yaptık Seda Hanım' diyerek durumu açıklamasını istediler. Seda Sayan tansiyonu daha da yükseltti ve sonunda '1 Nisan şakası' diye bağırdı. Gelin ve kaynanalar bu kez sevinçten ağladı. Kayınvalidelerden biri ise 'Böyle şaka olur mu ya' diyerek fenalık geçirdi.