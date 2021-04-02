Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci? Gelinim Mutfakta puan durumu...

2 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci? Gelinim Mutfakta kim elendi? Televizyonda yayınlanan ve izleyicilerin merakla takip ettiği Gelinim Mutfakta yarışmasının hafta birincisi ve elenen isim belli oluyor. Peki, 2 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta birincisi!
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Yarışmada haftanın elenen ismi ve birincisi henüz açıklanmadı. İsimler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA SON PUAN DURUMU!
Ayten: 18
Seda:17
Esra: 16
Aysun:10