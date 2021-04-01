Yılmaz artık tarih oldu sıradaki Davut! Aleme ahkam kesmeye geliyor! Çukurova'da iz bırakan isim...

Yılmaz artık tarih oldu sıradaki Davut! Aleme ahkam kesmeye geliyor! ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da iz bırakan isim yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmak için gün saymaya devam ediyor. Uğur Güneş yeni dizisiyle yeniden çok konuşulan isimlerden birisi olacak. Uğur Güneş, ATV'nin çok izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Yılmaz karakterinin diziye veda etmesi ise izleyicileri son derece üzmüştü. Ünlü oyuncu gelecek aylarda yeni dizisiyle izleyicisiyle buluşacak. Uğur Güneş'in şimdiden merak edilen dizide canlandıracağı karakter belli oldu.

DAVUT OLARAK DÖNÜYOR

Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek.