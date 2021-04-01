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    • Magazin
    • 01.04.2021 14:20
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    • 01.04.2021 14:20
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    Yılmaz artık tarih oldu sıradaki Davut! Aleme ahkam kesmeye geliyor! Çukurova'da iz bırakan isim...

    Reyting sıralamasında adını zirveye yazdıran dizisinde geçtiğimiz aylarda peş peşe yaşanan ayrılıklar herkesi şaşırtmıştı. Diziye ilk başta Hünkar Yaman rolüyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Vahide Perçin veda etti. Ardından tarafından canlandırılan Yılmaz karakterinin kaza geçirerek hikayeden ayrılması izleyicileri şaşırttı. Yılmaz rolüyle gönüllere taht kuran Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyicisiyle buluşacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ayrıca Güneş'in partneri olan Gülfem'i hangi oyuncunun oynayacağı izleyicilerin merak ettiği bir detay olarak karşımıza çıktı.

    takvim.com.tr
    Çukurova'nın yıldızı dönüşüyle dikkat çekecek!

    Yılmaz artık tarih oldu sıradaki Davut! Aleme ahkam kesmeye geliyor! ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da iz bırakan isim yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmak için gün saymaya devam ediyor. Uğur Güneş yeni dizisiyle yeniden çok konuşulan isimlerden birisi olacak. Uğur Güneş, ATV'nin çok izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Yılmaz karakterinin diziye veda etmesi ise izleyicileri son derece üzmüştü. Ünlü oyuncu gelecek aylarda yeni dizisiyle izleyicisiyle buluşacak. Uğur Güneş'in şimdiden merak edilen dizide canlandıracağı karakter belli oldu.

    DAVUT OLARAK DÖNÜYOR

    Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek.

    UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

    Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı.

    Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.

        Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.

        Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu.

        2014 senesinde başlayan dizi ilk sezonundan itibaren çok fazla rağbet gördü. Uğur Güneş aynı sene içerisinde Urfalıyam Ezelden ve İsimsizler dizileri çerisinde de yer aldı.

            2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile oyunculuktaki başarısını perçinleyen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi. 31 yaşındaki Uğur Güneş 1.81 metre boyunda 75 kilo ve Oğlak burcudur.

            UĞUR GÜNEŞ'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

            Bir Zamanlar Çukurova (Yılmaz Akkaya) – 2018

            İsimsizler (Kaymakam Fatih) – 2017

            Urfalıyam Ezelden (Çetin) – 2014

            Diriliş Ertuğrul (Tuğtekin) 2014

            Benim İçin Üzülme (Şiyar) – 2012

            Yeniden Başla (Eray) – 2011
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