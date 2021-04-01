"KORKUDAN ÖLÜYORUZ!"

Yeni bir projeye başlarken en büyük çekinceniz ne olur?

Korkudan ölüyoruz! Bunu itiraf etmek ne kadar doğru bilemiyorum ama birileri sana güvenip bir rol veriyor ve sen altından kalkmaya çalışıyorsun. Hepimiz birilerinin oynamadığı rolü oynuyoruz. Biz oynamazsak başka biri oynayacak. O yüzden bana verilen rolü layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Yaşadığım korkuyu da seviyorum. Bu korku olmazsa aşırı bir özgüvenle çok da iyi şeylerin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Ama yıllar içerisinde bu korkuyla baş etmenin yolunu buldum. Mesela Kuruluş Osman'da bir gün içerisinde Targun olmam gerekiyordu. Ekip ruhu, herkesin işinde çok iyi olması beni destekledi. Ama ilk bir ay uyuyamadım, heyecandan ve korkudan. Ama sonrasında inanılmaz bir rahatlığa geçiyorsun. Bir oyuncunun içinde hep bir şüphe duygusu kalıyor ama "Acaba mı, iyi mi oldu?" diye.

Zeynep Tuğçe Bayat'ın bir günü nasıl geçer? Sosyal hayatta nasıl biridir?

Biraz öğrenci gibi yaşıyorum. Boş zaman kavramı gibi bir şey bende yok. Kuruluş Osman'daki serüvenim boyunca yoğunluktan birçok şeye ara vermek zorunda kaldım. Proje bittikten sonra ilk iş Fransızca derslerime geri döndüm. Piyanomla vakit geçiriyorum. Pandemiden önce ve pandemiden sonra olarak ikiye ayrılıyor tabii yaptıklarım. Şan dersi, piyano dersi, Fransızca dersi derken bir haftam doluyor. Pandemiden sonra minimalleştik.

"BAŞKASI GÖRSE 'NE KADAR SIKICISINIZ' DİYEBİLİR"

Peki, Zeynep Tuğçe Bayat nasıl bir eştir?

Evlendikten sonra çok bir şey değişmedi, yaşam biçimimiz, birbirimize bakış açımız vs. Ama daha derinleştiğini söyleyebilirim. Kendimi bir eş olarak görmüyorum. Belki bir hayat arkadaşı, ev arkadaşı denenebilir. Kendimde herhangi bir görev, bir sorumluluk hissetmiyorum. Bir ev arkadaşım var ve onunla günlük işlerimizi, hayatımızı paylaşıyoruz. Bir de "Ya bir şey olursa ona?" korkusu oluştu. Annem, babam, kız kardeşim, yakın arkadaşlarım için hissettiğim duygulara biri daha eklendi. Genellikle çoğu şeyi beraber yapıyoruz. Başkası görse "Ne kadar sıkıcısınız" diyebilir. Cansel yanımda olmadığı zamanlar "İyi mi?" diye düşünüyorum sürekli. Birini sevmek ve hayatına kabul etmek de çok güzel.

Eşinizle aynı mesleği yapıyor olmanın getirileri nedir? Çatıştığınız olur mu?

Oluyor. Ama bu güzel bir şeye sebebiyet veriyor. Bahsettiğim gibi karantinada ben bir şeyler yazdım, oynadım. Cansel de bunu yönetti. Yönetmenlik tecrübesi de var zaten. O da bir yönetmen gibi bazı sahnelerde beni yönlendirdi doğal olarak ya da atmak istediği sahneler oldu. Ama ben inat ettim "Hayır ben bunu bunun için yazdım" dedim. Ama montajda ikimiz de birbirimizin fikirlerinin fena olmadığı gördük. Uzlaştık. İş ortaya çıktığında gururlandık. Cansel'in tecrübelerinden yararlanmamak mümkün mü? Çok çalışkan ve sinefildir. İzlemediği film yoktur Cansel'in. Sinir eder :) Normalde ben atardım o havayı, benim izlemediğim film olmazdı. Şimdi doğal olarak "Aa sen bunu izlemedin mi?" diyerek birbirimize tatlı tatlı takılıyoruz.