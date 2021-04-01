Show TV dizisi apar topar final yapıyor seyirci isyan etti! Duyanın başından aşağı kaynar sular dökülecek. İki sezondur ekranlardaki macerasını sürdüren, hikayesi Adana'dan başlayıp İstanbul'da devam eden Ramo dizisi hakkında son konuşulanlar izleyicilerini üzdü. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizi gelecek haftalarda final yapacak. Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan bu haber dizinin sıkı takipçilerini isyan ettirdi. Ramo eğer bir son dakika değişikliği olmazsa bayram öncesi ekranlara veda edecek.

5 BÖLÜM SONRA...

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramo dizisi bayram öncesi final yapacak. Böylece dizi 5 bölüm sonra ekranlardaki macerasını sonlandıracak.