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    • 01.04.2021 11:57
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    • 01.04.2021 11:57
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    dizisi apar topar final yapıyor seyirci isyan etti! Duyanın başından aşağı kaynar sular dökülecek

    Ekranlarda aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ağırlayan, başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Atilla Olgaç gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili final kararı alındığı konuşulmaya başlandı. BKM tarafından için çekilen ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi hakkında karar verildi. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin bayram öncesi final yapacağı bilgisi paylaşıldı. Değişiklik yapılmazsa dizi 5 bölüm sonra ekranlardaki macerasını tamamlamış olacak.

    Show TV dizisi apar topar final yapıyor!

    Show TV dizisi apar topar final yapıyor seyirci isyan etti! Duyanın başından aşağı kaynar sular dökülecek. İki sezondur ekranlardaki macerasını sürdüren, hikayesi Adana'dan başlayıp İstanbul'da devam eden Ramo dizisi hakkında son konuşulanlar izleyicilerini üzdü. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizi gelecek haftalarda final yapacak. Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan bu haber dizinin sıkı takipçilerini isyan ettirdi. Ramo eğer bir son dakika değişikliği olmazsa bayram öncesi ekranlara veda edecek.

    5 BÖLÜM SONRA...

    TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ramo dizisi bayram öncesi final yapacak. Böylece dizi 5 bölüm sonra ekranlardaki macerasını sonlandıracak.

    SİBEL, BÜYÜK PATRON KAPTAN TARAFINDAN YAKALANDI

    Ramo, büyük patron Kaptan'ın yanına gittiğinde şoke edici bir manzara ile karşılaştı. Kaptan, Sibel'i alıkoymuştu. Ramo'nun artık büyük bir derdi vardı, Kaptan'a yakalanan Sibel'i kurtarmak.

    Doğu'nun annesini bulmak için harekete geçen Sibel kendisini hiç beklemediği bir tehlikenin içinde buldu. Bir adam tarafından tehdit edilen Sibel'in yardımına ise Ramo koştu. Ramo, Sibel'i tehdit eden adama ulaştı ve gittiği yerde gizli bir defter bulmayı başardı. Bu gizli defter, Sibel'in başını büyük derde soktu.

        Gizli defteri almak isteyen bir adam, Şahin ve Doğan'ı yakalayarak Sibel'i tehdit etti. Sibel ise ikisini kurtarabilmek için gizli defteri kendisini arayan adama vermek zorunda kaldı ancak defterin içine takip cihazı koyan Sibel'in planı başkaydı.

        Adamı takip ederken korumalar tarafından yakalanan Sibel, Kaptan tarafından alıkonuldu. Finalde Kaptan'ın yanında Sibel'i gören Ramo, şoke oldu.

        SEVKİYATA PUSU KURAN HAİN BORAN ÇIKTI

        Kasabadaki insanları korumak ve kaybolan paraları bulmak için zamanı kısıtlı olan Ramo, harekete geçti. Büyük para sevkiyatına pusu kuran ve Cemil'in ölümüne sebep olan maskeli kişinin ise Boran olduğu ortaya çıktı. Boran, Anar Dadaşov ile anlaşarak saldırıya geçmişti ancak olay sırasında paraları kasabalılara kaptırmıştı.

            Bunun üzerine Boran, paraları alan kasabalıları yakaladı. Doğu ise Ramo'nun şüphelendiği Boran'ın izini sürdü ve hainin Boran olduğunu öğrendi. Ramo ve Doğu, paraların gömüldüğü yere gidip Boran'a suçüstü yaptı. Boran'ı Ramo'nun elinden kurtaran ise polisler oldu.

            RAMO PARALARI BULMAYI BAŞARDI

            Paraların gömüldüğü yerde olmaması gerilimi giderek artırdı. Yerdeki izleri takip ederek bulundukları yeri inceleyen Ramo, ayağı aksayan birinin paraları aldığını tespit etti. Bunun üzerine kasabadaki topal Emin'in evine giden Ramo ve ekibi, burada paraları bulmayı başardı. Bu sırada baskına gelen Anar Dadaşov ise Ramo tarafından öldürüldü.

            SARRAF KENDİNİ FEDA ETTİ

            Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer, İstanbul'a geldi. Şerif, Serdengeçtilerin sistemini çözüp onları yok etmek için yeni bir plan yaparken, tuzağını Tezer hocayı kullanarak planladı.

                Üniversitede hoca olan kimliği ile Tezer Hoca'nın güvenini kazanan Şerif, planını adım adım işledi. Tezer Hoca üzerinden bir tuzak kurarak Sarraf'ı yakaladı. Şerif'in konuşturmak için alıkoyduğu Sarraf, hiçbir şey söylemedi ve yüzüğündeki zehri içerek kendini feda etti.
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                Haberler Magazin Show TV dizisi apar topar final yapıyor seyirci isyan etti! Duyanın başından aşağı kaynar sular dökülecek