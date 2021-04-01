Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm canlı izle linki haberimizde yer alıyor. Fikret ile Demir karşılaşması izleyicileri ekrana kilitleyecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile uzun yıllardır ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bu akşam ATV'de yayınlanıyor. Fekeli'nin ölüp ölmeyeceği merak edilirken bir yandan da Fikret'in Demir'e bir şey yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İnternetten izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm canlı izle linki…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE! 90. BÖLÜM İZLEME LİNKİ
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"Ali Rahmet aç gözünü..."
KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA: SAVAŞACAKLAR MI BARIŞACAKLAR MI?
Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.
FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!
Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!