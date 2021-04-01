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    • Magazin
    • 01.04.2021 20:12
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    • 01.04.2021 20:12
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    Akşam kuşağının ilgiyle takip edilen dizisi linki sıklıkla araştırılıyor. Perşembe akşamları ATV’de yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen dizide yine heyecan dolu anlar yaşanacak. ? Sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Yere yığılarak hastaneye kaldırılan Fekeli’ye ne olacağı merak konusu. Bir yandan da Demir ve Fikret yüzleşmesinde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle linki…

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm canlı izle!

    Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm canlı izle linki haberimizde yer alıyor. Fikret ile Demir karşılaşması izleyicileri ekrana kilitleyecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile uzun yıllardır ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü bu akşam ATV'de yayınlanıyor. Fekeli'nin ölüp ölmeyeceği merak edilirken bir yandan da Fikret'in Demir'e bir şey yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. İnternetten izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm canlı izle linki…

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLE! 90. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Ali Rahmet aç gözünü..."

    KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA: SAVAŞACAKLAR MI BARIŞACAKLAR MI?

    Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

    FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!

    Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

        ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR

        Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

        FADİK VE RAŞİT'E ŞERMİN'DEN NİŞAN HEDİYESİ

        Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!
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        Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm canlı izle! ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölecek mi?