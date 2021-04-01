Sinem Gedik kimdir? İntizar Sinem Gedik olayı nedir? İntizar Sinem Gedik videosuna ceza!

Sinem Gedik kimdir? İntizar Sinem Gedik olayı nedir? Sinem Gedik hakkında arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Şarkıcı İntizar ile Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik arasında ortaya çıkan görüntülerin ifşa edilmesine hapis cezası geldi. Bu gelişmenin ardından Sinem Gedik kimdir sorusuna da yanıt aranıyor. İşte Sinem Gedik hakkında merak edilen bilgiler!
SİNEM GEDİK KİMDİR?
Sinem Gedik, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamladı. 1 Kasım 2008 tarihinde şarkıcı Mustafa Ceceli ile evlendi. İkilinin bu evlilikten Arın adında bir çocukları oldu. Ceceli ve Gedik çifti 25 Mayıs 2017 tarihinde boşandı.
SİNEM GEDİK İNTİZAR OLAYI NEDİR?
Sinem Gedik ile türkücü İntizar'ın "lezbiyen" ilişki içinde olduklarına dair kamera görüntüleri kamuoyuna servis edilmişti.
Söz konusu yakınlaşmaların yaşandığı anlarda oğlunun da evde, hatta bazen ikilinin yanında olduğunu belirten Mustafa Ceceli, Arın'ın istismar edildiğini iddia etti.
Bu aşamadan sonra Mustafa Ceceli, Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurarak oğlunun velayetinin kendisine verilmesini ve aylık 15 bin lira ödediği nafakanın kaldırılmasını talep etti.