Sinem Gedik kimdir? İntizar Sinem Gedik olayı nedir? İntizar Sinem Gedik videosuna ceza!

SİNEM GEDİK İNTİZAR OLAYI NEDİR?

Sinem Gedik ile türkücü İntizar'ın "lezbiyen" ilişki içinde olduklarına dair kamera görüntüleri kamuoyuna servis edilmişti.

Söz konusu yakınlaşmaların yaşandığı anlarda oğlunun da evde, hatta bazen ikilinin yanında olduğunu belirten Mustafa Ceceli, Arın'ın istismar edildiğini iddia etti.

Bu aşamadan sonra Mustafa Ceceli, Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurarak oğlunun velayetinin kendisine verilmesini ve aylık 15 bin lira ödediği nafakanın kaldırılmasını talep etti.