Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku izleyenleri meraklandırdı ve arama motorları üzerinden hemen sorgulamalar başladı. Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün diskalifiye şoku yaşandı ve Seda Sayan konuyla ilgili açıklama yaptı. Yürekli ağızlara getiren bu gelişme nasıl sonuçlandı? Diğer yandan 1 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı? Sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte yaşananlar…
GELİNİM MUTFAKTA'DA YARIŞMACILAR DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?
Seda Sayan herkesi korkutsa da daha sonra bu durumun 1 Nisan şakası olduğunu açıkladı.
1 NİSAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacı Ayten oldu.
Aysun:10
Seda:17
Ayten:28
Esra:16
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (26 MART)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Dudu oldu ve yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 MART)
Haftanın birincisi 80 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.