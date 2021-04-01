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    • Magazin
    • 01.04.2021 15:49
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    • 01.04.2021 15:49
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    ! , puan durumu açıklandı mı?

    izleyicileri ve yarışmacıları oldukça meraklandırdı. Sunucu Seda Sayan tüm yarışmacıların diskalifiye olduğunu söyleyince moraller düştü ve gözler doldu. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen fenomen yarışmada rekabet yine üstü düzeydi. Haftanın finalinden bir gün önce sebebi açıklanmayan bir durumdan dolayı tüm yarışmacıların Gelinim Mutfakta’dan diskalifiye olduğu haberi şaşırttı. Peki bugünün puanlaması yapıldı mı? , puan durumu açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta’da diskalifiye şoku!

    Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku izleyenleri meraklandırdı ve arama motorları üzerinden hemen sorgulamalar başladı. Gündüz kuşağının ilgiyle izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün diskalifiye şoku yaşandı ve Seda Sayan konuyla ilgili açıklama yaptı. Yürekli ağızlara getiren bu gelişme nasıl sonuçlandı? Diğer yandan 1 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı? Sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte yaşananlar…

    GELİNİM MUTFAKTA'DA YARIŞMACILAR DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

    Seda Sayan herkesi korkutsa da daha sonra bu durumun 1 Nisan şakası olduğunu açıkladı.

    1 NİSAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacı Ayten oldu.

    Aysun:10

    Seda:17

    Ayten:28

    Esra:16

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (26 MART)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Dudu oldu ve yarışmaya veda etti.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 MART)

    Haftanın birincisi 80 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYSUN KİMDİR?

        1996 doğumlu olan ve aslen Sakaryalı olan Aysun Kuşatan, üniversitede eğitim görüyor. 5 yıldır evli olan Aysun Kuşatan'ın 4 yaşında bir erkek çocuğu vardır.

        İstanbul Pendik'ten yarışmaya katılan Aysun Kuşatan, pratik, çözümcü ve hırslı biri olduğunu söylüyor. Yarışmada kayınvalidesi Nurten hanımla beraber altınları toplamak için yarışan Aysun Kuşatan, daha evvel Zuhal Topal'la Sofrada programına da katılarak kamera önü deneyimi yaşamıştı.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        4 yıllık evli, 26 yaşındaki Esra Birinci iki çocuk annesidir. Hangi okul olduğu bilinmemekle birlikte ekonomi mezunudur. Aslen Trabzonlu olan gelin Esra Birinci yarışmaya Samsun'dan katılmıştır. Eşi Fatih Birinci ile 2016 yılından beri evlidirler. Esra Birinci ve kayınvalidesi Fatma Hanım, 10 Bin TL'lik büyük ödül ve çeyrek altınları kazanmak için tekrar ekranların önünde yarışacak.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta’da diskalifiye şoku! 1 Nisan Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?