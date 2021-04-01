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    • Magazin
    • 01.04.2021 17:42
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    • 01.04.2021 17:55
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    Gündemde ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. TV8’in ilgiyle izlenen büyük beden stil yarışmasında her gün günün konseptine göre giyinen yarışmacılar jürilerden eleştirilerini ve puanlarını alıyor. Eski ve yeni sezon yarışmacılarını bir araya getiren ve All Star olarak yoluna devam eden Doya Doya Moda’da bugünün en yüksek ve en düşük puanını kimler aldı? açıklandı mı? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu?

    42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açısını yansıttığı Doya Doya Moda All Star'da haftanın finalinden bir gün önce puanlar nasıl şekillendi? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın dördüncü gününde yine rekabet dolu anlar vardı ve eğlence de bir an bile eksik olmadı. Gündüz kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler 1 Nisan Perşembe Doya Doya Moda All Star puan durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar…

    1 NİSAN PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:18
    Özde:20
    Birben:10
    Emel:12
    Rümeysa:13
    Ferdanur:15
    Su:17

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        SU BAHER KİMDİR?

        Aslen İranlı olan Sepideh Su Baher, 21 yaşında ve üniversite öğrencisi. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, oldukça iddialı bir yarışmacı. Çok genç yaşta çalışmaya başladığını söyleyen ve ailesinden uzakta yaşayan Sepideh Su Baher, aile özlemini anlatırken sık sık duygusal anlar yaşıyor. Bir senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher yarışmaya katıldığında 42 beden ve 68 kilo ağırlığında olduğunu söylemişti.

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        24 yaşında olan Dilan Birben Coşkun 1.74 boyundadır. Aslen İzmirli olan ve orada doğup yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik mesleği yapmaktadır.
        Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu olan yarışmacı, işletmecilik yapmaya ve organizasyonla işleriyle ilgilenmeye devam ediyor. Aynı zamanda bir butik ve bir pastane sahibi.
        Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" şeklinde konuşmuştu.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? 1 Nisan Perşembe Doya Doya Moda All Star puan durumu!