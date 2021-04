42 beden ve üstü yarışmacıların modaya bakış açısını yansıttığı Doya Doya Moda All Star'da haftanın finalinden bir gün önce puanlar nasıl şekillendi? Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın dördüncü gününde yine rekabet dolu anlar vardı ve eğlence de bir an bile eksik olmadı. Gündüz kuşağı programlarını yakından takip eden izleyiciler 1 Nisan Perşembe Doya Doya Moda All Star puan durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar…