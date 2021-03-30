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    • 30.03.2021 17:41
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    • 30.03.2021 17:41
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    dizisinde herkes ettiklerini tek tek buluyor devran tersine dönüyor! Bir yanda kayıp bir yanda cinayet Derin öldü mü?

    Başrollerini  ve 'niin paylaştığı,  ekranlarında izleyici karşısına çıkan 'de 'in hayat verdiği Derin karakteri ölüyor mu? Her şey önceki bölümlerde Derin'in ortaya çıkan günlüğü ve Sadakatsiz son bölümdeki kayıp ilanıyla başladı sonrasında ardı arkası kesilmedi iddiaların. Sadakatsiz'in uyarlandığı Doctor Foster adlı dizide de Derin'in temsil ettiği karakter dizinin ortalarında diziden ayrılınca kafalar iyice karıştı. Peki Melis Sezen diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

    Sadakatsiz dizisinde devran tersine dönüyor!

    Sadakatsiz dizisinde herkes ettiklerini tek tek buluyor devran tersine dönüyor! Bir yanda kayıp bir yanda cinayet Derin öldü mü? ansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini üstlendiği Sadakatsiz dizisinin son bölümüne Derin'in intikam sahneleri damgasını vurdu. Derin, Volkan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, raydan çıktı. Tüm bu yaşananların ardından Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterine can veren Melis Sezen'in veda ettiği iddia edildi. İşte detaylar..

    Kanal D'nin sevilen dizisi ekranlara gelen son bölümünde yine izleyicilerini ekran başında topladı ve nefes kesen bir bölümle hafızalara kazındı. Sadakatsiz hayranları sevilen oyuncu Melis Sezen'in ölüp ölmediğini merak ediyor.

    Asya'ya itiraflarda bulunan Volkan'ın "Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim." sözlerini duyan Derin, büyük şok yaşadı. İntikam peşine düşen Derin Asya'nın gizli çektiği ve Volkan'ın kendisine yalvardığı video montajlanarak servis etti. Asya ise bu sahte videonun yayılmasıyla işinden atılmasını sağladı.

        Derin, Zeynep'le tehdit ettiği Asya'ya bin beterini yaşatacağını söyleyince bunu duyan Volkan sinirden Derin'in boğazını sıktı. Entrikalar ve intikamla geçen bölümleriyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan Sadakatsiz dizisinin son bölümü kafalarda soru işareti bıraktı.

        Son bölümün final sahnesinde Asya'nın evine gelen Volkan, aşkını itiraf etti. Bu sırada Derin Volkan'ı arayarak hemen gelmesini istedi. Derin'in telefonda çığlık attığını duyan Volkan, Asya'yı yanına alarak eve gitti. Derin, Asya ve Volkan geldiğinde evde değildi ve evdeki eşyaların dağıtılmış olması ikilinin şüphelenmesine yol açtı.

        Derin'in kızıyla ortadan kaybolduğunu gören Volkan büyük bir şok yaşadı. Sadakatsiz dizisinde daha önceden Derin'in cinayete kurban gitmiş olabileceğine dair görüntüler verilmesi, hayranların hafızalarındaki yerini koruyordu. Sadakatsiz izleyicileri Derin'in başına neler geldiğini merak ediyor.

            Polislerin eve gelip inceleme yapmalarının ardından Derin'in günlüğü ortaya çıktı. Son yazdıklarının ardından gözler Volkan'a çevrildi. Sadakatsiz son bölümünde Derin'in akıbeti bir kez daha sosyal medyada büyük bir tartışmaya yol açtı. Aşk, sadakat ve ihanet ile sonlanan bu hikaye Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

            Sadakatsiz dizisinde gündeme bomba gibi düşen gelişme dizinin tüm hayranlarını şaşkınlık içinde bıraktı. Sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında da Derin'in esrarengiz biçimde ortadan kaybolması yer aldı. Sadakatsiz izleyicileri Derin'in akıbetini sosyal medyada konuşmaya devam ediyor.
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