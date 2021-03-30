Polislerin eve gelip inceleme yapmalarının ardından Derin'in günlüğü ortaya çıktı. Son yazdıklarının ardından gözler Volkan'a çevrildi. Sadakatsiz son bölümünde Derin'in akıbeti bir kez daha sosyal medyada büyük bir tartışmaya yol açtı. Aşk, sadakat ve ihanet ile sonlanan bu hikaye Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.