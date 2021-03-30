Sadakatsiz dizisinde herkes ettiklerini tek tek buluyor devran tersine dönüyor! Bir yanda kayıp bir yanda cinayet Derin öldü mü? ansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un başrollerini üstlendiği Sadakatsiz dizisinin son bölümüne Derin'in intikam sahneleri damgasını vurdu. Derin, Volkan'ın kendisinden ayrılacağını duyunca sinir krizi geçirdi. Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, raydan çıktı. Tüm bu yaşananların ardından Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Derin karakterine can veren Melis Sezen'in veda ettiği iddia edildi. İşte detaylar..
Kanal D'nin sevilen dizisi ekranlara gelen son bölümünde yine izleyicilerini ekran başında topladı ve nefes kesen bir bölümle hafızalara kazındı. Sadakatsiz hayranları sevilen oyuncu Melis Sezen'in ölüp ölmediğini merak ediyor.
Asya'ya itiraflarda bulunan Volkan'ın "Derin'e boşanmak istediğimi söyleyeceğim." sözlerini duyan Derin, büyük şok yaşadı. İntikam peşine düşen Derin Asya'nın gizli çektiği ve Volkan'ın kendisine yalvardığı video montajlanarak servis etti. Asya ise bu sahte videonun yayılmasıyla işinden atılmasını sağladı.