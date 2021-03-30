Akşam saatlerinde daha da yoğunlaşarak EDHO 188. bölüm canlı izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'de Salı akşamları izlenme rekorları kıran dizi hem güçlü oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Çakırbeyli Ceylan'ın intikamını almak için planlarını yapmaya başlıyor, tuzaklarını hazırlıyor.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Hepsinin tek tek peşine düşeceğim, doğduğuna pişman edeceğim!"
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.
Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.