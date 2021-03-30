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    • Magazin
    • 30.03.2021 19:56
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    • 30.03.2021 19:56
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    ! ! Hızır intikam yemini ediyor!

    ATV’de Salı akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisi her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor. linki gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Yeni bölümü internetten izlemek isteyenler için linki haberimizde derledik. EDHO yeni bölümde Ceylan’ı kaybeden Hızır intikam yemini ediyor ve heyecanın dozu daha da artıyor. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar için linki de haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 188. bölüm canlı izle!

    Akşam saatlerinde daha da yoğunlaşarak EDHO 188. bölüm canlı izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'de Salı akşamları izlenme rekorları kıran dizi hem güçlü oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Çakırbeyli Ceylan'ın intikamını almak için planlarını yapmaya başlıyor, tuzaklarını hazırlıyor.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Hepsinin tek tek peşine düşeceğim, doğduğuna pişman edeceğim!"

    Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister. Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli'nin infazından sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli'ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

    Masada kardeşi Selman'ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko'dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır. Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.

        Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer. Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.

        Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir. Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.
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        Haberler Magazin EDHO 188. bölüm canlı izle! ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! Hızır intikam yemini ediyor!