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    • Magazin
    • 30.03.2021 17:35
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    • 30.03.2021 17:49
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    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Yeni formatıyla eski ve yeni sezon yarışmacılarını bir araya getiren büyük beden stil yarışmasında yeni haftanın ikinci gününde konsepte göre giyinen yarışmacılar jürilerden eleştirilerini ve puanlarını aldı. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan da günün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? ?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın ikinci gününde yine heyecan doruktaydı. Yarışmacılar arasındaki rekabet de bir an bile eksik olmadı. Eğlenceli anların da yaşandığı yarışmada bugün Özde özel izin aldığı için yoktu. Peki günün puanlarının haftanın finalini yakından etkilediği Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? Peki 29 Mart Pazartesi Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? 30 Mart Salı Doya Doya Moda All Star puanlaması belli oldu mu?

    30 MART SALI DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:19
    Özde:bugün yoktu
    Birben:15
    Emel:20
    Rümeysa:14
    Ferdanur:19
    Su:20

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        EMEL BAŞKAN KİMDİR?

        Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? 30 Mart Salı Doya Doya Moda All Star puanlaması açıklandı mı?