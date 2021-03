Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da haftanın ikinci gününde yine heyecan doruktaydı. Yarışmacılar arasındaki rekabet de bir an bile eksik olmadı. Eğlenceli anların da yaşandığı yarışmada bugün Özde özel izin aldığı için yoktu. Peki günün puanlarının haftanın finalini yakından etkilediği Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? Peki 29 Mart Pazartesi Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? 30 Mart Salı Doya Doya Moda All Star puanlaması belli oldu mu?