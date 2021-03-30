Milli maçta Norveç'e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat'la 31 Mart Çarşamba günü dünya evine giriyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la istemeye gittiği Rojin Haspolat'la yine Ali Koç'un şahitliğinde evlenecek. Çırağan Sarayı'nda kıyılacak nikahın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak. Peki, Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında?
ROJİN HASPOLAT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Rojin Haspolat, 14 Eylül 1992 yılında dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.
Ozan Tufan'la tam 2 yıldır sevgili olan 29 yaşındaki Rojin Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.