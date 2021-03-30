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    • 30.03.2021 16:35
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    kimdir? 'ın sevgilisi Rojin Haspolat nereli, ? İşte hayatı hakkında merak edilenler!

    kimdir? Sorusu arama motorlarında aratılıyor. , hem hayatını hem de kariyerini değiştiren aşkın kahramanı Rojin Haspolat'a evlilik teklif etmiş, çiftin nişanı da kısa bir süre önce yapılmıştı. Nihayet Ozan ve Rojin çiftinin düğün tarihi belli oldu. Çırağan Sarayı'nda kıyılacak nikahın diğer şahidi ise Teknik Direktörü olacak. Bu gelişmelerin ardından ", nereli?" sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Rojin Haspolat kimdir? Ozan Tufan'ın sevgilisi Rojin Haspolat nereli?

    Milli maçta Norveç'e iki gol atarak herkesin gönlünde taht kuran Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat'la 31 Mart Çarşamba günü dünya evine giriyor. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la istemeye gittiği Rojin Haspolat'la yine Ali Koç'un şahitliğinde evlenecek. Çırağan Sarayı'nda kıyılacak nikahın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu olacak. Peki, Rojin Haspolat kimdir nereli kaç yaşında?

    ROJİN HASPOLAT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

    Rojin Haspolat, 14 Eylül 1992 yılında dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi'nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nü bitirdi.

    Ozan Tufan'la tam 2 yıldır sevgili olan 29 yaşındaki Rojin Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

        Ozan Tufan- Rojin Haspolat çifti 28 Eylül 2020 tarihinde nişanlanmıştı. Çiftinin nişan yüzüğünü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taktı. Törende Emre Belözoğlu da yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Milli futbolcu, nişanlısı Rojin Haspolat'ın da yardımıyla evini Acarkent semtinden Zekeriyaköy'e taşıdı.

        OZAN TUFAN KİMDİR?

        Ozan Tufan, 23 Mart 1995 tarihinde Bursa/Orhaneli'de Maden işçisi bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

        Bursa'da 10 yaşında okul takımıyla katıldığı turnuvalarda oynadığı sırada Bursaspor Kulübü alt yapı antrenörleri tarafından izlenerek alt yapıya seçildi.

        Bursaspor ile henüz 9 yaşında yani 2004 yılında tanışan Ozan Tufan'ın 2005 yılında ise lisansı çıkartıldı. O dönemlerde Danone Ligi olarak geçen minikler liginde dikkat çeken Ozan Tufan.

            2007 yılında Vahide Aktuğ İlköğretim Okulu ile birlikte Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliğini kazandı ve turnuvaya damgasını vurdu. Attığı 9 golle gol kralı olan genç oyuncu, o dönem orta sahanın sağ kanadı ve ortasında görev yapıyordu.
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