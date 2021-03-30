Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 30 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Bugünün yemekleri yapıldı, Seda Sayan ve kayınvalideler tarafından tadılıp puanlandı. Seda'nın kayınvalidesinin gerginliklerden dolayı tansiyonu yükseldi Peki günün en düşük ve en yüksek puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi açıklandı.
30 MART SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacı Ayten oldu.
Aysun:10
Seda:18
Ayten:19
Esra:19
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (26 MART)
Haftanın en düşük puanını alan gelin Dudu oldu ve yarışmaya veda etti.
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 MART)
Haftanın birincisi 80 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.