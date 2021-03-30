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    • Magazin
    • 30.03.2021 15:51
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    • 30.03.2021 15:51
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    Yeni haftanın ikinci gününde ? Sorusunun cevabı merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Seda Sayan’ın sunuculuğunu üstlendiği, Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelen fenomen yarışmada yine rekabet ön plandaydı, yarışmaclar ve kayınvalideler arasında tartışmalar, gerginlikler bir an bile eksik olmadı. Bugün özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından ? Sorgulamasını yapar oldu. İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 30 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Bugünün yemekleri yapıldı, Seda Sayan ve kayınvalideler tarafından tadılıp puanlandı. Seda'nın kayınvalidesinin gerginliklerden dolayı tansiyonu yükseldi Peki günün en düşük ve en yüksek puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi açıklandı.

    30 MART SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacı Ayten oldu.

    Aysun:10

    Seda:18

    Ayten:19

    Esra:19

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (26 MART)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Dudu oldu ve yarışmaya veda etti.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (26 MART)

    Haftanın birincisi 80 puan ile Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf, 17 Şubat'taki yayında tüm kayınvalidelerden 5 puan alarak rekor kırmıştı. Evli ve bir kız çocuğu sahibi olan Ayten Hatamova Gürüf, kaynanası Neriman Gürüf'le birlikte yarışmaya katıldı.

        Ayakkabı butiği olan Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.

        Instagram'da aytenhatamova kullanıcı adıyla yer alan Ayten Hatamova Gürüf'un, 14 bin civarı takipçisi bulunuyor.

        Kayınvalidesi Neriman Hanım, gelini Ayten hanımın isteği üzerine Gelinim Mutfakta yarışmasına başvurduklarını açıklamıştı. Eşiyle internetten tanıştığını söyleyen Ayten, 2 sene bekledikten sonra Türkiye'ye geldiğini açıkladı.

        GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?

        Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.
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