Hallaç pamuğu gibi atıyor! Kuruluş Osman 52. bölüm 3. fragmanında yaşanan gelişmeler heyecanla izlenirken Osman Bey düşmanlarının ocağını söndürüp sonlarını ilmek ilmek işleyecek. Abdurrahman Gazi'nin şehadetinin ardından düşmanlarına karşı büyük öfke duyan Osman Bey hem kıymetli büyüğünün intikamını almak hem de düşmanlarını teker teker bulunduğu topraklardan atmak üzere harekete geçti. Dündar Bey'in yaptıklarını ortaya çıkarmayı düşünen Umur Bey ise kızı Malhun Hatun ile görüşerek tek çözüm yolunun bu olduğunu açıkça ifade etti. İzleyiciler şimdi heyecanla yarın akşamı bekliyor.

OSMAN BEY İNTİKAM YEMİNİ EDİYOR

Düğün toyuna yapılan baskında Gonca Hatun'un Togay tarafından vurulmasının ardından kendini Boran'ın önüne atan Abdurrahman Gazi şehit oldu. Bamsı Bey dava arkadaşının şehit olmasının ardından üzüntüye boğulurken Osman Bey yakınlarının intikamını almak için harekete geçti.