ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Yarışmacılar eğlenceli parti sonrasında Survivor 2020 yarışmacılarıyla Anlat Bakalım oynadı. Oyunun ödülü ise selfi çekmek ve bunu sosyal medyada paylaşmak oldu.

Akabinde takımlar hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu birlikte olan mücadele için parkurdaydı. Yarışmanın ödülü de kuru fasulye, pilav ve tandır olarak açıklandı.

Survivor 2020 yarışmacılarından oluşan takıma karşı 2021 sezonu oyuncuları yer aldı. Yarışmayı Survivor 2021, eski yarışmacılardan oluşan Survivor 2020 takımına karşı 7-0 kazandı.