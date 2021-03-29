Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in ilgiyle izlenen akşam kuşağında ekrana gelen yarışmasında heyecan dolu dokunulmazlık oyunu vardı. Çeyrek final yaklaşırken daha da önem kazanan dokunulmazlığı kaybeden takım içlerinden birini elenmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Peki Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? İşte yaşananlar…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Avantaj oyununu ünlüler kazandı. Ödülü de içeren dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelede oyunun kazananı da Ünlüler oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Henüz açıklanmadı
ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Yarışmacılar eğlenceli parti sonrasında Survivor 2020 yarışmacılarıyla Anlat Bakalım oynadı. Oyunun ödülü ise selfi çekmek ve bunu sosyal medyada paylaşmak oldu.
Akabinde takımlar hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu birlikte olan mücadele için parkurdaydı. Yarışmanın ödülü de kuru fasulye, pilav ve tandır olarak açıklandı.
Survivor 2020 yarışmacılarından oluşan takıma karşı 2021 sezonu oyuncuları yer aldı. Yarışmayı Survivor 2021, eski yarışmacılardan oluşan Survivor 2020 takımına karşı 7-0 kazandı.