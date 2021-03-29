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    • Magazin
    • 29.03.2021 23:58
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    • 29.03.2021 23:58
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    ? ? Konseyde gerginlik!

    Gündemde pek çok kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı. TV8’in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen yarışmada birleşme partisinin ardından çeyrek final de gitgide yaklaşmaya başladı. Bugün gerçekleşen dokunulmazlık mücadelesi için hem Ünlüler hem de Gönüllüler kıyasıya mücadele verdi. Peki ? Daha sonra konsey toplandı Ayşe ve Aleyna arasındaki gerginlik dikkat çekti. İşte Survivor’da yaşananlar…

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    Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in ilgiyle izlenen akşam kuşağında ekrana gelen yarışmasında heyecan dolu dokunulmazlık oyunu vardı. Çeyrek final yaklaşırken daha da önem kazanan dokunulmazlığı kaybeden takım içlerinden birini elenmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Peki Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? İşte yaşananlar…

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Avantaj oyununu ünlüler kazandı. Ödülü de içeren dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelede oyunun kazananı da Ünlüler oldu.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Henüz açıklanmadı

    ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Yarışmacılar eğlenceli parti sonrasında Survivor 2020 yarışmacılarıyla Anlat Bakalım oynadı. Oyunun ödülü ise selfi çekmek ve bunu sosyal medyada paylaşmak oldu.

    Akabinde takımlar hem dokunulmazlık hem de ödül oyunu birlikte olan mücadele için parkurdaydı. Yarışmanın ödülü de kuru fasulye, pilav ve tandır olarak açıklandı.

    Survivor 2020 yarışmacılarından oluşan takıma karşı 2021 sezonu oyuncuları yer aldı. Yarışmayı Survivor 2021, eski yarışmacılardan oluşan Survivor 2020 takımına karşı 7-0 kazandı.

        SURVİVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

        survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel, kendisinden şu şekilde bahsediyor;

        "Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce'de doğdum. Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde 2. Sınıf öğrencisiyim. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldım ayni zaman da 7. Sınıfta haltere başladım ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldum. 1 yıl yaptıktan sonra bıraktım ve voleybola başladım. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ettim. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başladım 4 yıldır devam ediyorum. Aynı zaman da lisede de basketbol okul takımında yer aldım 3 yıl. Üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördüm. Şuan tenis hocalığı yapıyorum ve okuyorum."
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        Haberler Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Konseyde gerginlik!