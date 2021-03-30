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    • Magazin
    • 30.03.2021 14:19
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    • 30.03.2021 14:19
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    defalarca uyardı olmadı sonunda gözünün yaşına bakmadı sildi attı! 'la parladı ama artık ona artık hayal

    , tarihinin en başarılı sezonu oldu. Hem ünlüler hem de gönüllüler takımlarındaki yarışmacıların yıldızı parladı adeta. Ünlüler takımından , ekranlarında boy gösterirken, gönüllüler takımından şimdilerde hem oyunculuk hem şarkıcılık yapıyor. da şarkıcılık kervanına katılanlardan. de yine TV 8 ekranlarında boy gösterirken 'de izleyici karşısına çıkan de rol alıyor. Ancak gelin görün ki geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia soğuk duş etkisi yarattı. O da 'nın, şimdiler aşk yaşayan ve Nisa Bölükbaşı'yı Instagram'dan takipten çıkardığıydı. İşte o iddiaların kaynağı ortaya çıktı. TV 8 onun için artık bir hayal olarak kalabilir.

    Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı sildi attı!

    Acun Ilıcalı defalarca uyardı olmadı sonunda gözünün yaşına bakmadı sildi attı! Survivor'la parladı ama artık TV 8 ona artık hayal... Survivor'da gönüllüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrasında aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin aşkı doludizgin devam ederken Barış Murat Yağcı şarkı ve kitap işleriyle ilgilenirken, Nisa Bölükbaşı Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem'de rol alıyor. Ancak çift hakkında öyle bir gelişme yaşandıki kafalar karıştı. İddialara göre Acun Ilıcalı gözlerinin yaşlarına bakmadan takipten çıktı. İşte işin perde arkası...

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı'nı ve Barış Murat Yağcı'yı Instagram'da takipten çıkarmıştı. Ilıcalı'nın, bir dönem yakın olduğu bu iki ismi neden sildiği ortaya çıktı.

    Acun Ilıcalı'nın şimdilerde aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı Instagram hesabından silmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

        Barış ve Nisa, Acun Ilıcalı'yı takip etmeye devam ederken, ünlü televizyoncunun neden böyle bir hamle yaptığı merak konusu olmuştu.

        Survivor Ekstra, Survivor Panorama ve eski Survivor yarışmacılarını da birleşme partisine davet eden Ilıcalı, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı çağırmadı.

        Acun Ilıcalı'nın eski yarışmacılarla arasında ne yaşandığı merak ediliyordu. Sonunda ortaya çıktı.

            NİSA'NIN PERFORMANSI BARDAĞI TAŞIRDI

            Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol alan Nisa Bölükbaşı'nın performansı sosyal medyada tepki çekmişti.

            İddialara göre, Ilıcalı'nın daha önce oyunculuğu konusunda uyardığı Nisa Bölükbaşı'nın bunu dikkate almaması ise bardağı taşıran son damla oldu. Oyunculuk performansından dolayı eleştirilen Bölükbaşı'nın Acun Ilıcalı ile arası açıldı. Ilıcalı ise Nisa ve Barış Murat Yağcı'yı takipten çıktı.

            Barış Murat Yağcı'ysa geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'yla basketbol oynadığı bir videoyla haberlerin asılsız olduğunu söylemişti.

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