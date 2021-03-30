Acun Ilıcalı defalarca uyardı olmadı sonunda gözünün yaşına bakmadı sildi attı! Survivor'la parladı ama artık TV 8 ona artık hayal... Survivor'da gönüllüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrasında aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin aşkı doludizgin devam ederken Barış Murat Yağcı şarkı ve kitap işleriyle ilgilenirken, Nisa Bölükbaşı Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem'de rol alıyor. Ancak çift hakkında öyle bir gelişme yaşandıki kafalar karıştı. İddialara göre Acun Ilıcalı gözlerinin yaşlarına bakmadan takipten çıktı. İşte işin perde arkası...