Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu'dan acı haber geldi. Akarsu'nun 78 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
OYUNCULAR SENDİKASI: ÇOK ÜZGÜNÜZ
Oyuncular Sendikası ise konuyla ilgili, "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Kaya Akarsu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.