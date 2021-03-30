HARRY POTTER FİLMİNİ SESLENDİRDİ

Usta sanatçı, "Kafesten Bir Kuş Uçtu" oyunu ile 1992'de Sanat Kurumu tarafından "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülmüştü.

Akarsu, "Harry Potter" ve "Sevimli Canavarlar" gibi önemli filmlere sesiyle hayat vermişti. Sanatçı, aynı zamanda "Akasya Durağı", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Çalıkuşu" gibi dizilerde de rol almıştı.