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    • 30.03.2021 14:20
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    • 30.03.2021 14:40
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    SON DAKİKA: 'dan sanat camiasını yasa boğan haber! 78 yaşında hayata veda etti...

    Türk televizyon tarihine damga vuran projelerde yer alan oyuncu ve seslendirme sanatçısı 'dan üzen haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın duyurduğu acı habere göre; oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu 78 yaşında hayatını kaybetti. Kaya Akarsu bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

    Türk televizyon tarihine damga vuran dizi ve filmlerde rol alan usta sanatçı Kaya Akarsu'dan acı haber geldi. Akarsu'nun 78 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

    T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    OYUNCULAR SENDİKASI: ÇOK ÜZGÜNÜZ

    Oyuncular Sendikası ise konuyla ilgili, "Değerli üyemiz, sevgili meslektaşımız Kaya Akarsu hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

        KAYA AKARSU HAKKINDA

        Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girmişti. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanmıştı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

        HARRY POTTER FİLMİNİ SESLENDİRDİ

        Usta sanatçı, "Kafesten Bir Kuş Uçtu" oyunu ile 1992'de Sanat Kurumu tarafından "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne layık görülmüştü.

        Akarsu, "Harry Potter" ve "Sevimli Canavarlar" gibi önemli filmlere sesiyle hayat vermişti. Sanatçı, aynı zamanda "Akasya Durağı", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Çalıkuşu" gibi dizilerde de rol almıştı.

        Vav Radyo ve Fikriyat'ın Kur'an meallerini de seslendirdiği projelere imza atmıştı...


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