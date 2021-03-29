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    • Magazin
    • 29.03.2021 21:01
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    • 29.03.2021 21:01
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    ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi her Pazartesi ekrana geliyor ve heyecanlı sahneleriyle dikkat çekiyor. Bu akşam saat 20.00'de 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin fenomenleri ! ! Sorgulamalarını yapmaya başladı. Maraşlı yeni bir sınavdan geçecek ve Mahur ise her gün ona kavuşmanın hayalini kuruyor. Peki bu hayali gerçekleşebilecek mi? İşte de yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Maraşlı 12. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle!

    Maraşlı 12. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı dizi güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra konusuyla da dikkat çekiyor. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümünde yine heyecanlı anlar yaşanacak. Peki Mahur ile Maraşlı kavuşacak mı? Maraşlı 12. Bölümü internetten canlı olarak izlemek isteyenler için link haberimizde yer alıyor.

    MARAŞLI CANLI İZLE! 12. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

    MARAŞLI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    "Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var"

    İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz.

    Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar.

        Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir? Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

        MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar.

        Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır?

        Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır?

        Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir?

            Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır.
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