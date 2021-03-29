Maraşlı 12. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı dizi güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra konusuyla da dikkat çekiyor. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümünde yine heyecanlı anlar yaşanacak. Peki Mahur ile Maraşlı kavuşacak mı? Maraşlı 12. Bölümü internetten canlı olarak izlemek isteyenler için link haberimizde yer alıyor.
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"Zeliş'in sana ihtiyacı var, benim de sana ihtiyacım var"
İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır? Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz.
Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır? Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar.