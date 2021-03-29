Heyecanı arşa çıkaran sahneleriyle her hafta izleyicileri tarafından büyük bir merakla takip edilen Sadakatsiz dizisinde bu hafta yaşananlar herkesi şaşırtacak. Son bölümde Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış buldu. Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlı . Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açıldı. Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı artık netlik kazandı. Dün Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 24. bölüm fragmanında Derin'in ortadan kaybolması herkesi derin bir kedere sürüklerken baş şüpheli olarak Volkan'ın öne çıktığı görülüyor.

VOLKAN'IN BOŞANMA KARARI

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır.