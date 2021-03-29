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    • Magazin
    • 29.03.2021 09:31
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    • 29.03.2021 09:31
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    Sırra kadem bastı herkes onun peşinde! : Tüm oklar Volkan'ı işaret edecek!

    Heyecan yaratan sahneleriyle Kanal D ekranlarında macerasına devam eden dizisinin yeni bölümünde işler karışıyor. nda Derin'in ortadan kaybolması ve Volkan'ın "Seni öldüreceğim Derin" şeklinde attığı mesaj herkesi şoke etti. Son bölümde Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Bir anda etrafındakilerin gündemine düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bıraktı. Yeni bölüm fragmanında yaşananların ardından Derin'in kaybolması öldüğüne dair şüphelerin artmasına neden oldu. Soruşturma açan polis ise Volkan'ın attığı mesaja ulaşarak olanları tespit etmek üzere geçiyor.

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Heyecanı arşa çıkaran sahneleriyle her hafta izleyicileri tarafından büyük bir merakla takip edilen Sadakatsiz dizisinde bu hafta yaşananlar herkesi şaşırtacak. Son bölümde Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış buldu. Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlı . Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açıldı. Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacağı artık netlik kazandı. Dün Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 24. bölüm fragmanında Derin'in ortadan kaybolması herkesi derin bir kedere sürüklerken baş şüpheli olarak Volkan'ın öne çıktığı görülüyor.

    VOLKAN'IN BOŞANMA KARARI

    Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır.

    Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır.

    Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Asya'nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur.

        Gönül'ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan'ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

        Selçuk'un Haluk'un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü'nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer. Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya'yı Selçuk'la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır.

            Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan'ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?

            Asya'nın Sinan'la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin'in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk'un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır.

            Derin'e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan'ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.
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            Haberler Magazin Sırra kadem bastı herkes onun peşinde! Sadakatsiz 24. bölüm fragmanı: Tüm oklar Volkan'ı işaret edecek!