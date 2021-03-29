Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star yeni haftaya bomba gibi başladı. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada yine eğlenceli anlar yaşanırken zaman zaman gergin anlar da oldu. Artık haftanın finalinde puanlar silinmiyor ve eklenmeye devam ediyor, bu noktada günün puanları büyük önem taşıyor. Peki 29 Mart Pazartesi Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…
29 MART PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:
Özde:
Birben:
Emel:
Rümeysa:
Ferdanur:
Su:
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme yapılmadı