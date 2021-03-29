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    • Magazin
    • 29.03.2021 17:34
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    • 29.03.2021 17:34
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    ? 29 Mart Pazartesi Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu?

    Yeni haftanın ilk gününde ? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve “All Star” formatında devam eden yarışmada 42 beden ve üstü yarışmaıcılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. Günün konseptine göre giyinen yarışmacılardan bugünün en yüksek puanını alan isim kim oldu? 29 Mart Pazartesi Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Özellikle bugün izlemeyi kaçıranlar için Doya Doya Moda All Star puanlamasını haberimizin içeriğinde derledik.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu?

    Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star yeni haftaya bomba gibi başladı. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada yine eğlenceli anlar yaşanırken zaman zaman gergin anlar da oldu. Artık haftanın finalinde puanlar silinmiyor ve eklenmeye devam ediyor, bu noktada günün puanları büyük önem taşıyor. Peki 29 Mart Pazartesi Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

    29 MART PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu.

        Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.
        Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da 130 bin takipçisi bulunan Böçkün moda ile yakından ilgilenmeye devam ediyor.

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        Dilan Birben Coşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi.
        Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
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