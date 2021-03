Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star yeni haftaya bomba gibi başladı. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada yine eğlenceli anlar yaşanırken zaman zaman gergin anlar da oldu. Artık haftanın finalinde puanlar silinmiyor ve eklenmeye devam ediyor, bu noktada günün puanları büyük önem taşıyor. Peki 29 Mart Pazartesi Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…