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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle mest etti! Meğer Buğra Gülsoy'un eşi...

38 yaşındaki ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana döndü. Bir dönem Burcu Kara ile yaptığı evlilikle gündeme gelen Buğra Gülsoy, 2018 yılında ikinci evliliğini Nilüfer Gürbüz ile yaptı. Bu evliliğinden Cem adından bir oğlu oldu. Öte yandan Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte başta Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin eşleri.

29.03.2021 17:50 - Son Güncelleme: 29.03.2021 18:06
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle mest etti! Meğer Buğra Gülsoy'un eşi...

Şu sıralar Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlarda olan Buğra Gülsoy özel hayatıyla da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Buğra Gülsoy hakkında en çok merak edilen konu ise eşinin kim olduğu.

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle mest etti! Meğer Buğra Gülsoy'un eşi...

İşte başta Buğra Gülsoy olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle mest etti! Meğer Buğra Gülsoy'un eşi...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle mest etti! Meğer Buğra Gülsoy'un eşi...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi güzelliğiyle mest etti! Meğer Buğra Gülsoy'un eşi...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu