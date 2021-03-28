Survivor ödül oyununu hangi kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. TV8'in ilgiyle izlenen akşam kuşağında ekrana gelen yarışmasında heyecan dolu futbol maçı vardı. Ayrıca Annenize Sorduk yarışması ile hem izleyiciler hem de yarışmacılar keyifli vakit geçirdi, peki oyunların galibi kimler oldu? Bu akşam Survivor birleşme partisi gerçekleşecek ve yayınlanan fragman heyecanı arttırdı. İşte yaşanacaklar…