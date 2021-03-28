Survivor ödül oyununu hangi kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. TV8'in ilgiyle izlenen akşam kuşağında ekrana gelen yarışmasında heyecan dolu futbol maçı vardı. Ayrıca Annenize Sorduk yarışması ile hem izleyiciler hem de yarışmacılar keyifli vakit geçirdi, peki oyunların galibi kimler oldu? Bu akşam Survivor birleşme partisi gerçekleşecek ve yayınlanan fragman heyecanı arttırdı. İşte yaşanacaklar…
SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Survivor 2021'de birleşme partisi ikinci etabında bu kez futbol maçı mücadelesi yaşandı. Birleşme partisine özel oynanan maça 2020 sezonunun yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş da katıldı.
Acun Medya takımı ve Survivor yarışmacıları arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-2 bitti. Steven'ın orta sahadan attığı gol sonrası maçta Survivor yarışmacıları öne geçti.
Sıkı mücadele sonrası maç 7-5 Acun Medya üstünlüğü ile tamamlandı. Steven ile Oğulcan Engin'in maçtaki performansı ise dikkat çekti.
ANNENİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da birleşme haftasına özel oynanan annenize sorduk oyununda annelerine yarışmacılar ile ilgili değişik sorular yöneltildi. Yarışmacılar da annelerinin bu sorulara verdikleri cevapları tahmin etmeye çalıştı.
Komik anların ekranlara geldiği oyunda her dört soruda en az tahmini yapanlar elendi. İlk turda elenenler Hanzade, Merve olurken, ikinci turda Reşat, Ayşe, Sergen, Melis elendi.