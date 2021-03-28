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    • 28.03.2021 09:31
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    ? Ünlüler mi Gönüllüler mi? ?

    Dün akşam izlemeyi kaçıranlar ? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularına yanıt arıyor. TV8’in akşam kuşağında yayınlanan ve her sezonuyla ilgiyle izlenen yarışmada son bölümde neler yaşandığı merak konusu oldu. Futbol ve annenize sorduk oyunlarının galibi hangi taraf oldu? Diğer yandan birleşme partisi için nefesler tutuldu, ? Sorunun yanıtını da araştırmaya başladı. İşte Survivor ile ilgili tüm gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi kim kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı. TV8'in ilgiyle izlenen akşam kuşağında ekrana gelen yarışmasında heyecan dolu futbol maçı vardı. Ayrıca Annenize Sorduk yarışması ile hem izleyiciler hem de yarışmacılar keyifli vakit geçirdi, peki oyunların galibi kimler oldu? Bu akşam Survivor birleşme partisi gerçekleşecek ve yayınlanan fragman heyecanı arttırdı. İşte yaşanacaklar…

    SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

    Survivor 2021'de birleşme partisi ikinci etabında bu kez futbol maçı mücadelesi yaşandı. Birleşme partisine özel oynanan maça 2020 sezonunun yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş da katıldı.

    Acun Medya takımı ve Survivor yarışmacıları arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-2 bitti. Steven'ın orta sahadan attığı gol sonrası maçta Survivor yarışmacıları öne geçti.

    Sıkı mücadele sonrası maç 7-5 Acun Medya üstünlüğü ile tamamlandı. Steven ile Oğulcan Engin'in maçtaki performansı ise dikkat çekti.

    ANNENİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da birleşme haftasına özel oynanan annenize sorduk oyununda annelerine yarışmacılar ile ilgili değişik sorular yöneltildi. Yarışmacılar da annelerinin bu sorulara verdikleri cevapları tahmin etmeye çalıştı.

    Komik anların ekranlara geldiği oyunda her dört soruda en az tahmini yapanlar elendi. İlk turda elenenler Hanzade, Merve olurken, ikinci turda Reşat, Ayşe, Sergen, Melis elendi.

        Üçüncü turda ise Batuhan, Öykü, Dora annenize sorduk oyunundan elendi. İki hayvandan hangisi çocuğunuza benziyor kurt mu kuzu mu? sorusuna ise İsmail ve Poyraz doğru yanıt verdi.

        En çok doğru tahminde bulunan Poyraz ödülün sahibi oldu. Poyraz akıllı telefon ve ailesinden gelen videoyu izleme şansı kazandı.

        SURVİVOR 2021 BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

        Bu akşam ekrana gelecek.Ilıcalı, Survivor birleşme partisine konuk olacak isimleri ise şu şekilde duyurdu: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek." Cemal Can da katılacak.
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        Haberler Magazin Survivor ödül oyununu hangi kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman?