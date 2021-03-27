Kanal D iddialı dizinin fişini çekti vadesi doluyor! 8 bölüm sonra final yapacak! Bu hafta 42. bölümüyle izleyicilerini ağırlayan Hekimoğlu dizisi sıkı takipçileri tarafından heyecanla izleniyor. Son haftalarda reyting sıralamasında dizi için işler yolunda gitmiyor ve artık yolun sonu yaklaştı. Bir süredir reytinglerde beklenilen seviyenin altında bulunan diziyle ilgili yayıncı kuruluşu Kanal D tarafından final kararı verildi. 23 Mart reyting sıralamasına göre Hekimoğlu Total'de ilk 10'da yer almadı. AB reyting sıralamasında ise altıncı oldu. Dizinin izleyicileri ise son gelişmelerin ardından Hekimoğlu dizisinin final yapacağı günü merak etmeye başladı.

FİNAL YAPIYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kanal D ekranlarında salı günü izleyicisiyle buluşan Hekimoğlu dizisi 50. bölümde final yaparak ekranlara veda edecek.