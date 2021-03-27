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    • Magazin
    • 27.03.2021 16:23
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    • 27.03.2021 16:23
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    Tüm kini kusup akıtıyor! : Baltayı taşa vurdu yay kirişiyle derdest edilecek!

    Seyircisini bu hafta da heyecanla ekran başına kilitleyen 'da Abdurrahman Gazi'nin ve Zülfikar'ın şehadeti herkesi derinden etkileyen gelişmeler arasında yer almıştı. Düğün toyuna yapılan baskında Gonca Hatun'un Togay tarafından vurulmasının ardından kendini Boran'ın önüne atan Abdurrahman Gazi şehit oldu. Bamsı Bey dava arkadaşının şehit olmasının ardından üzüntüye boğulurken Osman Bey yakınlarının intikamını almak için harekete geçti. bugün ATV ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Malhun Hatun'un babası Umur Bey'in obanın içindeki hainin ismini Osman Bey'e söylediği görülüyor.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 52. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Tüm kini kusup akıtıyor! Kuruluş Osman 52. bölüm 2. fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve fragman ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Fragmanda Dündar Bey'in oyununun ortaya çıkması "Baltayı taşa vurdu yay kirişiyle derdest edilecek!" şeklinde yorumlandı. Bilindiği üzere son bölümde Abdurrahman Gazi ve Zülfikar'ın şehit edilmesi izleyicileri üzen gelişmeler arasında yer almıştır. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman 52. bölüm 2. fragmanında Umur Bey'in Osman Bey ile yüzleşerek arkasından iş çeviren kişinin ismini ona söylediği görülüyor. Osman Bey ise tüm olanları öğrendikten sonra harekete geçiyor.

    ABDURRAHMAN GAZİ'YE VEDA

    Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizide yer alan ve Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al'ın diziden ayrılması seyircileri üzdü.

    BOZDAĞ'DAN PAYLAŞIM

    Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu paylaştı.

    TÜRKİYE 'KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİ

    Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 51'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

    Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 51.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,63 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

        TOGAY DÜĞÜN KAFİLESİNE TUZAK KURDU

        Zülfikar ve Abdurrahman Gazi'nin şehit olması ile Kara Şaman Togay'ın düğün kafilesine kurduğu tuzak damga vurdu.

        Togay, Kayı Obası'na gelerek Malhun Hatun'a karşılık Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini istedi. Malhun Hatun'un kendisinden izinsiz İnegöl'e gitmesinin hesabını Umur Bey'den soran Osman Bey, beyleriyle görüşüp esir değişimine razı görünerek Nikola'ya oyun kurmaya karar verdi.

        Tekfur Aris'i, Alpleri ile birlikte gönderip kendisi Nikola'ya pusu atan Osman Bey'in planı, Togay'ın Aris'i bir okla öldürmesiyle suya düştü. Tedbirli davranıp Malhun Hatun'u güvenli bir yerde saklayan ve buluşma yerine getirmeyen Nikola, elindeki kozu kullanarak hem canını kurtardı hem de Osman Bey'i zor durumda bıraktı.

        Nikola, Togay'ın tekfurunu öldürmesine çok sinirlenirken; Togay bu hamlesinin Türk birliğine darbe vuracağını anlattı. Takasın gerçekleşmediğini öğrenen Umur Bey, kendi planını uygulama kararı alırken; Nikola ise Osman Bey'in ajanının kimliğini nihayet ortaya çıkardı. Zülfikar'ı kullanarak Osman Bey'i tuzağa çekmek isteyen Nikola, Kayı Obası'na hileli bir pusula yolladı.

            Zülfikar'dan gelen mesajla Nikola'nın Malhun Hatun'u avlağına götüreceğini bilgisini alarak plan kuran Osman Bey, Alpleriyle harekete geçti. Malhun Hatun'un tutulduğu mağaraya giren Osman Bey, burada Zülfikar'ın naaşıyla karşılaştı ve tuzağa düştüğünü anladı. Nikola'nın askerleri mağaranın girişini ablukaya aldı ancak tedbirli davranıp Gündüz Bey ve bir grup Alp'ini saklayan Osman Bey, çemberi yarıp tuzağı bozdu.

            Sürpriz bir hamle yaparak Malhun Hatun'la birlikte esir edilen Alaca Hatun ve Alpleri serbest bırakan Nikola, Umur Bey'e görüşme teklif etti. İnegöl Kalesi'ne giden Umur Bey'e amacının ticaret yapmak olduğunu ve Moğollara karşı birbirlerini desteklemeleri gerektiğini söyleyen Nikola, Umur Bey'den 400 at istedi ve bunun karşılığında ticaret yollarının kendisine açılacağını vadetti.

            Nikola'nın teklifini kabul etmiş gibi görünen Umur Bey, atlarla birlikte askerlerini eğitmesi için seyisler de sağlayacağını söyledi ve böylece İnegöl Kalesi'ne adamlarını sokmayı planladı. Anlaşma üzerine Nikola, Malhun Hatun'u serbest bıraktı.

            Osman Bey, Boran Alp ve Gonca Hatun'un düğünü için toy kurulmasını istedi ve Kayı Obası Söğüt'te düzenlenen düğünde bir araya geldi. Bu sırada Süleyman ve Melik, Umur Bey'in Nikola ile anlaştığı bilgisini Dündar Bey'e verdi. Dündar Bey anlaşmadan bahsedince, Umur Bey ve Malhun Hatun'un bir kez daha kendisinden habersiz iş yapması üzerine Osman Bey küplere bindi.

                Düğün toyunun ardından Osman Bey ve Alpleri, Nikola ile ticaret anlaşması yapan Umur Bey'i bulmak için yola düşerken; Osman Bey, Gündüz Bey, Dündar Bey ve Boran Alp'i düğün toyuna katılanların sağ salim obaya dönmesi için geride bıraktı.

                Togay ise emrindeki Bizans askerleri ile kafilenin yoluna tuzak kurdu. Gonca Hatun, Togay'ın attığı okla vurulurken, atılan ikinci okun hedefine ulaşmaması için Abdurrahman Gazi vücudunu siper etti ve şehit düştü.
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                Haberler Magazin Tüm kini kusup akıtıyor! Kuruluş Osman 52. bölüm 2. fragmanı: Baltayı taşa vurdu yay kirişiyle derdest edilecek!