Tüm kini kusup akıtıyor! Kuruluş Osman 52. bölüm 2. fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve fragman ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Fragmanda Dündar Bey'in oyununun ortaya çıkması "Baltayı taşa vurdu yay kirişiyle derdest edilecek!" şeklinde yorumlandı. Bilindiği üzere son bölümde Abdurrahman Gazi ve Zülfikar'ın şehit edilmesi izleyicileri üzen gelişmeler arasında yer almıştır. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman 52. bölüm 2. fragmanında Umur Bey'in Osman Bey ile yüzleşerek arkasından iş çeviren kişinin ismini ona söylediği görülüyor. Osman Bey ise tüm olanları öğrendikten sonra harekete geçiyor.
ABDURRAHMAN GAZİ'YE VEDA
Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizide yer alan ve Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al'ın diziden ayrılması seyircileri üzdü.
BOZDAĞ'DAN PAYLAŞIM
Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu paylaştı.
TÜRKİYE 'KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİ
Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 51'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 51.bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %12,31 izlenme oranı ve %25,63 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.