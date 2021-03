Seyircilerini isyan ettirecek kötü haber! Üzecek gelişme Gönül Dağı 22. bölüm fragmanıyla aktarıldı. Gönül Dağı cumartesi günlerinin en çok seyredilen yapımlarından birisi olarak her hafta dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin her hafta yayınlanan bölümü izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Gönül Dağı'nın her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Gönül Dağı 22. bölüm fragmanıyla izleyicileri üzen haber duyuruldu. Fragmanda yer alan bilgilere göre Gönül Dağı dizisi bu hafta ekranlarda olmayacak. Yeni bölümü ise 3 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

İZLEYİCİLERİNİ ÜZECEK HABER

Gönül Dağı'nın her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü.