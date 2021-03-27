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    • Magazin
    • 27.03.2021 18:29
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    • 27.03.2021 18:29
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    Sağ gösterip sol vurulmuştu! 'ndan Kaos açıklaması! Meğerse gerçek...

    Kaos dizisinin yayınlanacağına dair yapılan haberler son dönemlerde çok konuşulmuştu. Ancak yayınlanacağı iddia edilen kanallardan gelen açıklamalar sosyal medyada "Sağ gösterilip sol vuruldu" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Son olarak 'in sunuculuğunu gerçekleştiren geçtiğimiz haftalarda yeni projeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncunun yaptığı açıklamalar pek çok haber sitesinde "Kenan İmirzalıoğlu, 'a yeşil ışık yaktı" şeklinde haberlerin yapılmasına neden oldu. Ulus'ta objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu yeni projeleri hakkında açıklama yaparak Kurtlar Vadisi Kaos hakkında da merak edilen sorunun yanıtını verdi.

    Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması!

    Kurtlar Vadisi Kaos için sağ gösterip sol vurulmuştu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması geldi. Son olarak Kim Milyoner Olmak İster'de karşımıza çıkan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projeleri hayranları tarafından merak ediliyordu. ATV ekranlarında cumartesi günleri yayınlanmaya başlanan Kardeşlerim dizisiyle Kim Milyoner Olmak İster ekranlardaki macerasına kısa süreliğine ara verdi. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz haftalarda Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili açıklaması ve haber sitelerinde Kenan İmirzalıoğlu'nun Kaos'a yeşil ışık yaktığı iddiaları çok konuşulmuştu. Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos iddiaları hakkında ortaya atılan iddialara son noktayı koydu ve muhabirlere yeni projelerinden de bahsetti.

    KURTLAR VADİSİ KAOS HAKKINDA AÇIKLAMA

    Son dönemde pek çok haber sitesinde "Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı" şeklinde haberlerin yapıldı ve bu iddia ünlü oyuncunun hayranlarını heyecanlandırdı.

    Ulus'ta objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu yeni projeleri hakkında açıklama yaparak Kurtlar Vadisi Kaos ve Kim Milyoner Olmak İster hakkında da merak edilenleri de hayranlarıyla paylaştı.

    Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili bir görüşmeleri hakkında ortaya atılan iddiaları net bir şekilde yanıtladı.

        İmirzalıoğlu, "O yanlış anlaşıldı. Kurtlar Vadisi öyle bir görüşmem yok. Geçen sefer de aynı şeyi söylemiştim ama, yanlış anlaşılmış, yeşil ışık yakıyor diye. Öyle bir şey yok. Ortada bir ışık falan da yok." ifadelerini kullandı.

        Ulus'ta görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, tarih merakından dolayı öğretmen tuttuğu iddialarına, "Yok tutmadım da, niyetimiz var. Biraz daha derinlemesine öğrenelim diye.

        Bir muhabbet arasında konuşulmuştu baya ciddiye döndü. Haber olacak bir durumu yok yani. Sadece tarih merakımdan o kadar" dedi.

            "RASİM ÖZTEKİN DEĞERLİ BİR ABİMİZDİ"

            8 Mart'ta yaşamını yitiren usta oyuncu Rasim Öztekin'i de anan İmirzalıoğlu, "Hepimizin başı sağ olsun. Değerli, kıymetli bir abimizdi. Beraber çalışma şansım da olmuştu. Mekânı cennet olsun" diye konuştu.

            KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

            18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da doğan Kenan İmirzalıoğlu; ilkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Kenan, sonraki sene dershaneye giderek Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandı.

            Best Model of Turkey yarışmasına katılarak Türkiye'nin en iyi erkek modeli seçildi. Best Model of The World birincisi oldu.

            Yarışmadan sonra İmirzalıoğlu'na dizi teklifleri başladı. Yönetmen Osman Sınav, ona Deli Yürek dizisinin başrol oyunculuğunu teklif etti. Osman Sınav'ı sevdiği için teklifi kabul etti. Dizi çok beğenildi. Diziden sonra Deli Yürek Bumerang Cehennemi adlı filmin başrolünde oynadı.

                İmirzalıoğlu, Deli Yürek süreci bittikten sonra dil eğitimi için Amerika'ya gitti. Amerika'dan dönünce bir çok film ve dizi için teklif aldı. Uğur Yücel'in yazıp yönettiği Alacakaranlık dizisini kabul etti. Daha sonra aynı kadronun hazırladığı Yazı Tura adlı sinema filminde rol aldı.

                2012 yılında Uzun Hikaye adlı Sinema Filminde oynadı. Yine 2012 yılında başlayan Karadayı adlı dizide Bergüzar Korel ile başrolü paylaştı.
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