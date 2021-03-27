Kurtlar Vadisi Kaos için sağ gösterip sol vurulmuştu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması geldi. Son olarak Kim Milyoner Olmak İster'de karşımıza çıkan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projeleri hayranları tarafından merak ediliyordu. ATV ekranlarında cumartesi günleri yayınlanmaya başlanan Kardeşlerim dizisiyle Kim Milyoner Olmak İster ekranlardaki macerasına kısa süreliğine ara verdi. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz haftalarda Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili açıklaması ve haber sitelerinde Kenan İmirzalıoğlu'nun Kaos'a yeşil ışık yaktığı iddiaları çok konuşulmuştu. Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos iddiaları hakkında ortaya atılan iddialara son noktayı koydu ve muhabirlere yeni projelerinden de bahsetti.

KURTLAR VADİSİ KAOS HAKKINDA AÇIKLAMA

Son dönemde pek çok haber sitesinde "Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı" şeklinde haberlerin yapıldı ve bu iddia ünlü oyuncunun hayranlarını heyecanlandırdı.