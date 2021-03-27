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    • Magazin
    • 27.03.2021 15:23
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    • 27.03.2021 15:23
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    ne zaman? ?

    merakla bekleniyor. Her sezonda düzenlenen birleşme partilerinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları doyasıya eğlenirken, adaya birbirinden ünlü isimler konuk olarak katılıyor. Partiden sonra iki rakip takım aynı adada yaşamaya başlayacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada partiye katılacak isimleri duyurdu. İşte, Survivor birleşme partisi hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi kimler katılacak?

    Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor birleşme partisine katılan isimler merak ediliyor. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı Survivor birleşme partisinde yarışmacılara ve izleyenlere sürprizler olacak. Birleşme partisinin ardından Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları aynı adada yarışmaya başlayacak. Ilıcalı, Survivor birleşme partisine konuk olacak isimleri duyurmuştu.

    SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

    Survivor birleşme partisi 27-28 Mart tarihlerinde yapılacak.

    SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ KİMLER KATILACAK?

    Ilıcalı, Survivor birleşme partisine konuk olacak isimleri ise şu şekilde duyurdu: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek."

        SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için mücadele verdi. Her hafta heyecanlı anlara sahne olan Survivor ödül oyununda bu hafta market ve yiyecek parkurunda yaşanan kıyasıya mücadele sonunda gönüllüler gecenin galibi oldu.

        İki oyunu da kaybeden ünlüler takımı kamp alanlarına eli boş dönmenin burukluğunu yaşarken, Batuhan ve Merve arasında yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti. Batuhan takım arkadaşını yalancılıkla suçlarken Merve'den de cevap gecikmedi.

        SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar parkurda yerlerini aldı. Survivor'da oyun öncesi market ödülü, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketi olarak açıklandı.

        Dört erkek, dört kadın yarışmacı oyunda parkura çıktı. Takım olarak denizde sandal üzerine konulmuş irili ufaklı tüm küplerin sahile taşınması gereken oyunda yarışmacılar adeta canını dişine taktı.

        Ünlüler takımı seçim avantajını yakalarken oyunun ilerleyen dakikalarında gönüllüler takımı, skoru 6-2 farka getirdi. Dora ile Batuhan karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Dora Batuhan'a karşı sayı alınca 7-2 skorla market oyununun kazananı gönüllüler oldu.
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