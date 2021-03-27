Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi kimler katılacak?

Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor birleşme partisine katılan isimler merak ediliyor. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı Survivor birleşme partisinde yarışmacılara ve izleyenlere sürprizler olacak. Birleşme partisinin ardından Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları aynı adada yarışmaya başlayacak. Ilıcalı, Survivor birleşme partisine konuk olacak isimleri duyurmuştu.
SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
Survivor birleşme partisi 27-28 Mart tarihlerinde yapılacak.
SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ KİMLER KATILACAK?
Ilıcalı, Survivor birleşme partisine konuk olacak isimleri ise şu şekilde duyurdu: "Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek."