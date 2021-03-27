Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi kimler katılacak?

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için mücadele verdi. Her hafta heyecanlı anlara sahne olan Survivor ödül oyununda bu hafta market ve yiyecek parkurunda yaşanan kıyasıya mücadele sonunda gönüllüler gecenin galibi oldu.

İki oyunu da kaybeden ünlüler takımı kamp alanlarına eli boş dönmenin burukluğunu yaşarken, Batuhan ve Merve arasında yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti. Batuhan takım arkadaşını yalancılıkla suçlarken Merve'den de cevap gecikmedi.