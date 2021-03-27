"Cezayı biz keser tatbik ederiz!" sözleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan'ın ölümüyle çok sık konuşuluyor. EDHO 188. bölüm fragmanını büyük bir merakla bekleyen izleyiciler özellikle Yaman'ın ne yapacağını merak ediyor. Masada Selman'ın infaz edilmesi ve Ceylan'ın Hızır'ın gözleri önünde öldürülmesi haftanın en çok konuşulan sahneleri olarak karşımıza çıktı. Yaman'ın özellikle kardeşinin ihanetini öğrenmesi ve ardından gösterdiği dik duruş milyonları ekran başına kilitledi. Son anlarda ise yürekleri yakacak bir olay meydana geldi. İlhan'ın tuzağına düşen Ceylan masanın toplandığı mekanın önünde, Hızır'ın yanında infaz edildi. Şimdi izleyiciler EDHO 188. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı. İşte Ceylan'ın veda sahnesi...

CEYLAN'IN VEDASI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi.